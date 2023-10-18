Выплаты в Украине: кто из пенсионеров может получить надбавки и доплаты

Для получения дополнительной финансовой помощи необходимо соответствовать определенным критериям.

Кроме пенсии, многие пенсионеры имеют право на дополнительные выплаты. Эти суммы выплачиваются ежемесячно, их размер может колебаться, сообщает"На пенсии".

Пенсии в Украине — оплаты к пенсиям за возраст

В зависимости от возраста пенсионеры могут получать определенные доплаты, если размер их пенсии не превышает 10 340 гривен:

300 грн в возрасте от 70 до 75 лет;

456 грн в возрасте от 75 до 80 лет;

570 грн — украинцы в возрасте от 80 лет.

Пенсии в Украине — надбавка за стаж сверх нормы

В ПФУ сообщают, что в соответствии со статьей 28 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", за каждый полный год страхового стажа, превышающего 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, пенсия увеличивается на 1% размера пенсии. При этом, только на 1% минимального размера пенсии по возрасту.

Пенсионерам, которые продолжают работать, перерасчет доплаты за дополнительный стаж производится после их увольнения с работы.

Размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, сейчас составляет 2093 грн. Расчет производится следующим образом: 1% от этой суммы, а это 20,93 грн за один дополнительный год стажа. Например, если женщина отработала официально 35 лет (при норме 30 лет), то доплата к пенсии составит 20,93 Х 5 = 104,5 гривен.

Пенсии в Украине — надбавка за содержание несовершеннолетних детей

Если пенсионер имеет на иждивении детей до 18 лет, то за каждого ребенка надбавка составляет 150 гривен.

Для оформления этой надбавки следует обратиться с заявлением в отделение ПФУ по месту получения пенсии и предоставить соответствующие документы, в частности, подтверждающие родственные связи с иждивенцем, его возраст и доказывающие его пребывание на иждивении заявителя.

Пенсии в Украине — доплата почетным донорам

Почетные доноры могут получать доплату в размере 258,90 гривен в месяц. Статус почетного донора предоставляется гражданам, которые сдали бесплатно 40 разовых максимально допустимых доз крови или 60 разовых максимальных допустимых доз плазмы.

В случае увеличения размера прожиточного минимума эта доплата увеличивается.

Ранее, 3 октября в Минобороны рассказали, кто из военных может получить новые доплаты. Некоторым военнослужащим в Украине увеличили доплаты с сентября 2023 года. Новое денежное вознаграждение устанавливается нескольким категориям защитников.