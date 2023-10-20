"По мере адаптации к войне": экономика Украины начинает восстанавливаться, — NYT

По информации журналистов, украинцы перешли из "режима экономии" в ситуацию, когда они "чувствуют себя более расслабленными и начинают тратить больше", что способствует развитию экономики.

Экономике Украины потребуется много лет, чтобы достичь уровня, характерного для довоенного периода. В период интенсивных боев долгосрочные прогнозы остаются неопределенными. Однако после почти двух лет войны наступило ощущение устойчивости и относительной стабильности, что привело к увеличению доверия со стороны потребителей и инвесторов. Об этом сообщает издание The New York Times.

Согласно данным издания, перед Украиной стоят значительные проблемы, включая дорогостоящее восстановление разрушенных городов в стране, увеличивающийся государственный дефицит, который будет расти по мере усугубления военных действий, а также дефицит рабочей силы, обусловленный большим количеством беженцев и мобилизацией граждан работоспособного возраста.

"Экономика Украины адаптируется к войне", — сказала Елена Билан, главный экономист Dragon Capital. Она добавила, что люди перешли из "режима экономии" в ситуацию, когда они "чувствуют себя более расслабленными и начинают тратить больше".

Согласно оценкам Всемирного банка, в Украине частное потребление в текущем году увеличится на 5% после сокращения более чем на четверть в предыдущем году. В городах, таких как Киев и Днепр, которые находятся далеко от зоны боевых действий, но все еще подвержены угрозе российских воздушных атак, клиенты начинают возвращаться в вновь открывшиеся рестораны и возобновляют свои покупки.

Неожиданно высокие расходы побудили финансовые учреждения улучшить свои экономические прогнозы. На прошлой неделе Международный валютный фонд предсказал, что ВВП страны в текущем году увеличится на 2%, что немного менее оптимистично, чем прогноз Всемирного банка, но значительно превышает первоначальный прогноз снижения на 3%.

Несмотря на то, что объем ВВП Украины все еще существенно ниже уровня до начала военных действий (после полномасштабного российского вторжения в предыдущем году экономика упала на 29,1%), Всемирный банк прогнозирует рост примерно на 3,5% в текущем году. Этот рост обусловлен увеличением внутренних расходов и подкреплен стабильным потоком иностранной финансовой помощи.

Темпы роста также могут быть плохим индикатором экономического здоровья страны в военное время, поскольку объем производства часто раздувается за счет военного производства, которое заказывается правительством. Правительство Украины направило большую часть своего бюджета на оплату труда армии и поддержку производства оружия, отмечет издание.

Напомним, что европейские страны, которые вопреки решению Европейской комиссии продлили действие запрета на ввоз украинской агропродукции, поставили отечественный сектор перед тяжелым выбором: терять средства на более дорогой логистике или на низких ценах на внутреннем украинском рынке. Действующее эмбарго на зерно и другие агропродукты негативно влияет на экономику Украины.