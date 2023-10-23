В Украине хотят ввести абсолютно новый налог: кому придется поделиться с государством

Как объяснил народный депутат Ярослав Железняк, изменения нужны для того, чтобы легализовать в Украине самозанятых лиц, которых сейчас более 500 тысяч.

Верховной Раде предлагают ввести специальный режим налогообложения доходов, которые получают физические лица в рамках отдельных видов деятельности. Такой налог будут платить, например, таксисты, курьеры и не только. Соответствующий законопроект №10166 появился на сайте парламента.

Что изменится для украинцев

Известно, что проект закона сейчас предоставлен для обсуждения. Нардеп Ярослав Железняк, который является одним из создателей законопроекта, в своем Telegram-канале 23 октября объяснил, что изменения в законодательстве создадут почву для упрощения условий для легализации более 500 тысяч самозанятых лиц (курьеров, таксистов, мастеров маникюра, парикмахеров — всего 20 видов деятельности). Плюс нововведение поможет гармонизировать украинское законодательство с Европейским Союзом.

"Законом будет создано прозрачное и понятное регулирование деятельности онлайн-платформ. Ведь у одних только Uber, Bolt, Uklon, Glovo — более 300 тысяч самозанятых водителей и курьеров! Хотя таких платформ намного больше и их количество постоянно растет", — объяснил он.

Также государство сможет получать налоговые данные и понимать уровень доходов самозанятых граждан, что позволит решить проблему учета наличных поступлений.

"Это детенизация экономики и существенный шаг вперед в диджитализации налогов", — подчеркнул Ярослав Железняк.

Новый налог для украинцев: почему он выгоден и для государства, и для людей

По словам нардепа, преимущества для государства следующие:

дополнительные поступления в бюджет;

создание возможности "просто платить налоги" для более 500 тысяч самозанятых лиц;

создание понятных условий деятельности "операторов цифровых платформ".

А для граждан законопроект создает следующие выгодные условия:

упрощение и автоматизация учета,

низкий налог — 6% (для этой категории самозанятых не нужно регистрировать ФЛП, нанимать бухгалтеров, представлять отчетность).

При этом, как отметил Железняк, переход на специальный режим не будет обязательным. За гражданами оставят возможность не переходить на новую систему.

"Кто захочет — остается на привычной для себя системе, действующей сейчас". — объяснил депутат.

Напомним, в Украине собираются налог на захоронение и размещение отходов на полигонах. Он будет соответствовать европейским нормам и простимулирует переработку мусора, чтобы на свалки попадали только те отходы, которые невозможно переработать. Также в конце 2022 года заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма заявил, что в Украине работают над созданием налога, с помощью которого будут финансировать ВСУ.