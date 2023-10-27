Цены растут, инфляция ускоряется: в РФ снова "заштормило" экономику, — росСМИ

По данным на 23 октября, годовая инфляция в России увеличилась до 6,6%, тогда как в сентябре она составляла 6%.

Президент России Владимир Путин убеждает весь мир и россиян в том, что санкции и полномасштабная война против Украины никак не сказываются на экономике страны. Тем временем Банк РФ продолжает ужесточать денежную политику, пытаясь остановить инфляцию, сообщает 27 октября издание The Moscow Times.

Согласно сообщению, Центробанк страны уже в четвертый раз за этот год повышает ключевую ставку. Таким образом показатель учетной ставки составит 15% годовых — это рекордный уровень за последние полтора года.

Как сказано в публикации, Центральный Банк России до середины лета держал ключевую ставку, с помощью которой регулировал стоимость кредитов в экономике и доходность вложений в рубли, на уровне 7,5%.

Но в июле Банк РФ увеличил ее показатель на 100 базисных пунктов, в августе состоялось экстренное заседание, в результате которого ключевая ставка была повышена сразу на 350 пунктов. В сентябре состоялось очередное повышение — на 100 пунктов, и наконец в октябре — еще на 200 пунктов.

"Текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий Банка России", — сказано в сообщении.

Отмечается, что на настолько резкую политику в отношении экономики ЦБ решался всего дважды в течение последних десяти лет — в 2014 году, когда произошла незаконная аннексия Крыма и появились первые санкции в отношении РФ, и в 2022-м, когда ВС РФ начали полномасштабное вторжение в Украину.

Инфляция ускоряется: что происходит с ценами в России

Годовая инфляция по состоянию на 23 октября поднялась до уровня 6,6%. При этом, как отмечается, в третьем квартале цены менялись так быстро, что в пересчете на год повышение соответствует инфляции в 12,1%.

Инфляционным процессам также помогают в Кремле, поскольку "заливают" в экономику бюджетные деньги. Так, в 2024 правительство планирует увеличить расходы бюджета до 35 триллиона рублей (плюс три триллиона). Поэтому к декабрю инфляция разгонится до 7–7,5%.

Напомним, как писали ранее журналисты агентства Bloomberg, Россия всего через десять дней после ввода своей армии в Украину, стала лидером по скорости введения санкционных ограничений. Также на днях колумнист Пьер Бриансон рассказал агентству Reuters, что перевод экономики на военные рельсы грозит России полным крахом.