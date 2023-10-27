В Украине обновят механизм внедрения новых соцвыплат: что изменится

В Кабмине готовятся к продолжению изменений в социальной сфере. Так, например, правительство расширяет Единую информационную систему, чтобы в будущем все социальные услуги населению предоставлять онлайн.

Правительство даже во время войны не отказывается от проведения социальных реформ. Так, например, в Украине задумали существенно обновить систему внедрения новых социальных услуг. Изменения коснутся и соцвыплат, сообщил 27 октября глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

По его словам, Кабмин уже принял соответствующее постановление, благодаря которому существующая система соцобеспечения будет улучшена.

"Будет расширена Единая информационная система, поскольку в нее включат ряд реестров и баз данных. Также будет определен порядок обмена информацией с другими информационными системами. Все это позволит правительству внедрять новые социальные услуги онлайн", – говорится в сообщении.

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При этом Денис Шмыгаль отметил, что Единая информационная система социальной сферы в Украине уже работает. Ее цель – предоставление украинцам всех услуг и помощи "без очередей, справок и коррупции".

Новая соцпомощь: состоится ли реформа в 2024 году

Министр социальной политики Оксана Жолнович в одном из последних интервью рассказала, что в Украине уже в следующем году должен появиться новый вид социальной помощи. Примечательно, что он не будет зависеть от прожиточного минимума — его будут высчитывать на основе базового дохода семьи. Но как рассказал Фокусу экономист Олег Пендзин, очень вряд ли, что в 2024 году новый вид социальной помощи таки введут.

"Это полный пересмотр подходов к социальным выплатам. Домохозяйства должны становиться основным плательщиком налога. Не думаю, что во время войны это будет кто-то менять", — сказал он.

Эксперт также добавил, что есть много рисков для внедрения новой правительственной инициативы.

"Первый вопрос — кто будет входить в это домохозяйство? Во-вторых, кто будет брать на себя ответственность платить налоги в пределах всех членов домохозяйства? Третий момент — домохозяйство и семья — как они корреспондируют между собой — есть частые случаи, когда люди ведут совместное хозяйство, но у них свои доходы, свои бюджеты. Эта идея — слишком сырая", — подчеркнул Пендзин.

Напомним также, что в правительстве хотят пересмотреть механизм, в рамках которого предоставляется помощь вынужденным переселенцам. Как объяснила министр социальной политики Оксана Жолнович, министерство хочет не только предоставлять финансовые выплаты, но и предоставлять социальные услуги для быстрой адаптации людей в новых условиях.

Еще Фокус рассказывал, отменят ли социальную помощь украинцам, которые выехали за границу.