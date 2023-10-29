Украина не будет продлевать договор о транзите российского газа в Европу, — глава Нафтогаза

Руководитель компании "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов отметил, что мы должны также быть надежным партнером для наших европейских стран.

Украина не будет продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года. Сейчас Украина не может лишить некоторые страны Евросоюза возможности получать голубое топливо. Об этом заявил глава компании НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов 28 октября в интервью "Радио Свобода".

"Это очень важная тема, которую должны четко прокомментировать. Украина продолжает транзит российского газа исключительно с целью поддержки наших европейских коллег, европейских партнеров, определенных стран Евросоюза, особенно тех так называемых land locked стран, которые не имеют выхода к морям. И на сегодня они нуждаются в этом объеме", — заявил руководитель "Нафтогаза".

По его словам, ЕС заявил, что намерен полностью откажется от потребления газа, который поступает из Российской Федерации, до 2027 года.

"Видим, что определенные процессы уже произошли. Сокращение идет с каждым последующим месяцем. Но должны ускорить этот процесс и стимулировать это", — сказал Чернышов.

Он отметил, что Украина должна быть надежным партнером для наших европейских партнеров, для стран, которые в этом нуждаются.

"Но это соглашение завершится до конца 2024 года, и мы не намерены или инициативы его продолжать", — заявил глава компании.

Он подчеркнул, что дело здесь исключительно в солидарности с партнерами Украины, а не в нежелании избежать возможных судебных тяжб с российским "Газпромом".

Напомним, 28 сентября в "Нафтогазе" объяснили, почему сохранили транзит российского газа. В 2024 году никаких новых договоренностей между НАК "Нафтогаз Украины" и российским монополистом "Газпромом" по транзиту российского газа не будет.