Снимать по-европейски. Как украинские беженцы арендуют квартиры и сколько тратят на жилье

Аренда квартиры в стране Евросоюза — задача с несколькими звездочками, особенно для украинских беженцев. И платежеспособность человека — это не единственное условие для аренды в Европе. К деньгам надо иметь еще терпение, упорство, крепкие нервы и умение немедленно принимать решения.

Украинцы, которые находятся сейчас в Европе, очень быстро поняли, что в Украине они понятия не имели, что такое жилищный кризис. "Мотивационные письма" владельцу, приглашения на просмотр с длинными очередями, дикие цены и никакого "мы посмотрим еще пару квартир и позвоним". Владелец выбрал именно тебя? От такой удачи никто не отказывается.

С жильем в европейских странах было сложно и до полномасштабной войны, но сейчас потенциальным арендаторам приходится проходить сверхдлинный путь. Кто-то ищет квартиру месяцами, кто-то годами, а кто-то, не дождавшись счастливого случая, уезжает в другую страну или вообще домой.

Польша: в больших городах много желающих, а в маленьких — мало предложений

Несмотря на уверенность сограждан в Украине, что за рубежом для "наших" почти все бесплатно, в Польше три четверти украинцев снимают жилье за свой счет, то есть без помощи от государства, которое приютило. Такие результаты показал опрос аналитического центра международного агентства по трудоустройству Gremi Personal, проведенный в октябре 2023-го. Авторы исследования объяснили, что количество арендаторов-украинцев выросло прежде всего потому, что уровень социальных выплат в Польше не позволяет прожить без работы. В то же время заработная плата дает возможность снимать отдельное жилье, поэтому украинцы трудоустраиваются и получают достойные условия жизни. Однако платежеспособность — это не единственное условие для аренды. К деньгам надо иметь еще упорство и крепкие нервы.

"Найти жилье в городах, где можно трудоустроиться, очень трудно, — рассказала Фокусу Екатерина, которая почти год прожила с мужем и тремя детьми в Варшаве и полгода в Бытоме. — Предложений немало, но и потенциальных арендаторов не меньше. К тому же риэлторы и владельцы квартир могут не отвечать на звонки несколько дней, а потом собирают на просмотр десяток клиентов. Сдавать жилье украинцам не очень хотят: боятся, что обманут или не будет денег для оплаты".

Сдавать жилье украинцам польские владельцы не очень хотят: боятся, что обманут или не будет денег для оплаты".

В маленьких городах другая проблема — предложений почти нет. Когда семья переезжала в Бытом, Екатерина поискала по сайтам и нашла только пять трехкомнатных квартир. Она написала всем, ответили двое. Одна квартира была совсем пустая, даже без плиты на кухне, а вторая — полностью "убитая". Пришлось выбирать "убитую": 2500 злотых (560 евро) в месяц плюс 3800 злотых (852 евро) залога.

"Убитые" квартиры тоже пользуются спросом Фото: Reddit

Залог владелец жилья берет при оплате за первый месяц, сумма составляет, как минимум, месячную арендную плату, но часто полторы или две. Средства обещают вернуть, когда арендаторы будут выезжать из квартиры, однако очень часто ничего не возвращают. При выезде владелец может сказать, что сначала проверит отсутствие долгов и оплатит коммуналку, а потом просто не отвечает на звонки.

Сумма залога за квартиру может составлять полторы-две суммы аренды за месяц

Часто арендодатель требует подписать договор на год. И если человек захочет уехать раньше, он как минимум потеряет залог, а, возможно, придется и штраф платить, если это указано в договоре.

Если поиском жилья занимается агентство, оно возьмет дополнительную оплату за услуги — опять-таки, в размере месячной платы. Кстати, в объявлениях почти никогда не указано, кто занимается арендой — агентство или владелец. Поэтому этот момент стоит сразу уточнять.

Самые дорогие квартиры в Варшаве — 2000-3000 злотых (450-675 евро) за однокомнатную плюс коммуналка в зависимости от района и состояния квартиры. В Кракове и Катовице однокомнатные квартиры стартуют от 1600 злотых (360 евро), в Люблине, Лодзи, Вроцлаве — от 1300 злотых (292 евро).

Западная Европа: легче жениться, чем найти постоянное жилье

Теоретически во многих странах Европы — Германии, Австрии, Великобритании, Ирландии, Нидерландах и т.д. — украинцы могут рассчитывать на социальное жилье, но практически его уже почти нигде нет. В Ирландии новоприбывших украинцев размещают в палатках, в Швейцарии — в переполненных общежитиях, а в Великобритании десятки тысяч мигрантов рискуют остаться бездомными. Почти нет жилья под аренду в Австрии, Германии, Нидерландах, а то, что есть, стоит баснословные деньги.

В Европе можно искать жилье месяцами и даже годами

За 9 месяцев, на протяжении которых Олеся из Киева искала жилье в Берлине, она приняла участие в семи крупных кастингах от владельцев, и прошла только последний. Все это время жила в пригороде, где платила за комнату 400 евро в месяц. Сейчас она живет в однокомнатной квартире в столице Германии, за которую платит 900 евро в месяц плюс коммуналка, ей пришлось самостоятельно приобрести всю мебель, однако она считает, что ей очень повезло.

Без мебели сдаются квартиры не только в Германии, но и в большинстве стран Европы. И это не самая большая проблема.

В Европе вполне можно арендовать жилье без мебели, освещения и даже без пола

"Мы вообще сняли квартиру без освещения — то есть даже проводов на потолке нет, — говорит Светлана, которая два месяца прожила в отеле Мюнхена и потратила на это кучу денег. — Хорошо, хоть розетки есть, поэтому купили торшеры и настольные лампы, и радуемся, что устроились значительно дешевле, чем в отеле. Заплатили мы сразу 4500 евро: 1500 — аренда, 1500 — залог и 1500 — плата риелтору, удалось уговорить часть денег взять наличными".

По словам собеседников Фокуса, найти квартиру в Германии очень трудно — легче жениться. Некоторые не выдерживают поисков: из отеля отправляются или в Польшу, или домой, в Украину. И это учитывая сверхвысокие цены на жилье. Самые дорогие квартиры в Германии сдаются в Мюнхене — здесь за 19-метровую "студию" придется выложить минимум 1100 евро. В Берлине однокомнатные квартиры стартуют от 1000 евро, во Франкфурте-на-Майне — от 900. Неудивительно, что высокой популярностью в Германии пользуются Wohngemeinschaft — аналоги советских коммуналок. Это большая квартира с отдельными комнатами, в каждой из которых свой владелец. Кухня и санузел находятся в общем пользовании. Арендовать такую комнату в Мюнхене можно по цене от 600 евро в месяц.

Найти квартиру в Германии очень трудно — легче жениться Фото: Shutterstock

В соцсетях арендаторы-счастливчики делятся опытом, как добиться успеха при поиске квартиры. Здесь и "секретные просмотры" квартир, которых еще нет на рынке (можно узнавать через знакомых), и дружба с рабочими, которые ремонтируют квартиры (потому что они знают о свободном жилье, откуда съехали арендаторы), и объявления в газетах, и сообщения в Фейсбуке в группах конкретных районов города. Все это нужно объединить и искать день и ночь.

Самые дорогие квартиры в Германии сдаются в Мюнхене — здесь за 19-метровую "студию" придется выложить минимум 1100 евро.

В это трудно поверить, но в Нидерландах много квартир кажется не то что без мебели — даже без пола. Зачем это делается — непонятно. Местные что-то невнятно говорят о том, что все равно придется делать ремонт, то нет разницы, с полом или нет.

Семья Андрея арендует квартиру с двумя спальнями и террасой в ближайшем пригороде Амстердама. Дом совсем новый, поэтому там был не только ламинат, но и оборудованные ванная и кухня. Кровати и мебель покупали сами. Стоит это счастье 1900 евро в месяц. Плюс коммуналка и обслуживание дома около 600 евро. То есть, чтобы снимать комфортную квартиру приходится отдавать 2500 евро ежемесячно.

Залог в Амстердаме составляет арендную плату за три месяца.

"Квартиру искали долго, большим препятствием стала собака. Найти жилье в Амстердаме — задача со звездочкой, а если у тебя есть животное — то с тремя. Европейцы очень любят рассказывать о любви к животным, но брать арендаторов с котом или собакой никто не хочет. На просмотр пригласят не каждого даже без животных — сначала надо прислать "мотивационное письмо" вроде резюме, потом долго ждать. Залог составляет арендную плату за три месяца. Наличные не принимаются — все расчеты только безналичные. К тому же, владельцу надо предоставить действующий рабочий контракт с указанием заработной платы — он хочет быть уверенным, что вам это жилье по карману", — рассказал Андрей.

Европейцы очень любят рассказывать о любви к животным, но брать арендаторов с котом или собакой никто не хочет Фото: ScienceAlert

Такая же ситуация в Австрии. Марина с дочерью искали жилье в Вене два месяца. Теоретически на рынке есть квартиры по 500 евро, но на самом деле это или жилье в трущобах, или комната в квартире. Даже за самую маленькую квартиру нужно сразу выложить 7 тысяч евро (аренда — от 1200 евро, залог, плата агентству). "Таких денег у нас не было, и мы поехали в Литву", — рассказала украинка Фокусу.

Эстония: сложнее в "русскоязычных" городах

Найти жилье в Эстонии непросто, крупнейшие города страны — Таллинн и Тарту — переполнены. Однако большинство украинцев не желают ехать в маленькие города, потому что там сложнее найти работу и нет такой развитой детской инфраструктуры.

Эстонская столица уже переполнена — украинцы хотят жить в больших городах Фото: pixabay.com

Однокомнатные квартиры в Тарту в среднем сдаются по 300-400 евро в месяц плюс коммуналка, в Таллинне — 400-500 евро в месяц. Однако есть случаи, когда люди арендуют квартиры даже по 250 евро в месяц.

Отличительной чертой местных риелторов является полное равнодушие. Кажется, что они совсем не заинтересованы найти клиента. Могут пообещать выйти на связь завтра и позвонить через неделю. Могут сказать, что вечером пришлют договор — и вообще исчезнуть. Кстати, такое поведение эстонцам совсем не свойственно, наблюдается только у риелторов.

Отличительной чертой эстонских риэлторов является полное равнодушие

Если иметь дело с владельцем, здесь все будет очень зависеть от того, с кем именно — с эстонцем или так называемым "русскоязычным". Конечно, это "языковое деление" — условное, бывают исключения. Но тенденция существует.

Большинство русскоязычных эстонцев сдавать жилье украинцам не хотят. "Сколько раз я слышала вопрос: "а вы откуда?", — говорит Анна, которая живет в Таллинне. — И как только слышат, что из Украины, говорят, что это им не подходит. Возможно, опасаются, что окажемся неплатежеспособными, а выселить нас будет трудно. А возможно, относятся к нам с некоторой враждебностью — у многих же в РФ остаются родственники. Наконец, начала разговаривать по телефону на английском, и очень быстро нашла жилье. На этапе телефонных разговоров меня о гражданстве не спросили, а когда подписывали договор, мы уже как-то нашли общий язык".

Чтобы найти жилье, иногда приходится переходить на английский

Зато эстоноязычные относятся к украинцам очень хорошо и часто идут навстречу. Могут сбросить цену, самостоятельно оплачивать обслуживание дома и какие-то другие платежи, иногда не берут залога.

Если квартира сдается хотя бы с диваном — считай, что уже повезло

"Когда мы приехали в марте 2022-го, владелец квартиры в Тарту сам предложил нам три месяца платить за аренду полцены, — рассказывает Наталья, которая до сих пор живет в этой квартире, — И что интересно, он с нас эти три месяца брал не только половину платы за аренду, но и половину коммунальных платежей".

К животным эстонские арендодатели относятся, на удивление, лояльно. "Я искала жилье с тремя собаками и двумя котами — вот это было трудно, — говорит Тамара, живущая в Эльва, — А с одним животным мои знакомые находили квартиру довольно легко".

К наличным деньгам эстонцы относятся без позитива Фото: Pixabay

Единственное, к чему эстонцы относятся без позитива — это наличные. Большинство исправно платят налоги, поэтому наличные, чтобы скрыть доходы от налоговой, им не нужны.