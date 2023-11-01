Украина оказала аварийную помощь энергосистеме Польши, — Минэнерго

По данным министерства, регулярные обстрелы влияют на ситуацию с электроснабжением не только в прифронтовых областях. Россияне используют артиллерию для того, чтобы оставить без света жителей приграничья в Сумской и Черниговской областях.

Украина оказывала аварийную помощь, в которой нуждался оператор системы передачи Польши. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Произошла поставка ресурса с 11:00 до 14:00. Суммарная величина составляет 690 МВт*ч.

За минувшие сутки коммерческий импорт электроэнергии составил 69,00 МВт*ч. Экспорт на территории Словакии и Молдовы был на уровне 2 222 МВт*ч.

В ведомстве отметили, что электроэнергии, которую производят украинские электростанции, хватит для обеспечения потребностей потребителей. В течение суток, то есть в краткосрочный ремонт, вышло два энергоблока.

Минэнерго прокомментировало ситуацию с электроснабжением и в областях. В Полтавской области ночью враг нанес удар по объектам энергетической инфраструктуры. В результате повреждений линии электропередачи без электроснабжения остались три населенных пункта, отключены почти 500 бытовых потребителей и 10 юридических.

Регулярные обстрелы влияют и на ситуацию с электроснабжением в Донецкой области. В результате российских атак обесточены 17 населенных пунктов. На Черниговщине артобстрел с территории РФ нанес ущерб — повреждены линии электропередач, а без света остались более 1000 потребителей.

В результате обстрелов на Сумской области обесточены 3 270 потребителей. Также без света остается часть потребителей в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Харьковской, Черниговской, Херсонской областях.

Напомним, 31 октября в Минэнерго отреагировали на слова нардепа об отключении света. В ведомстве заявили, что украинская энергосистема полностью готова к зиме, поэтому графики отключения электроэнергии применять не планируется.