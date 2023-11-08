Субсидии в Украине: украинцы смогут получить по 16 тысяч гривен на отопление

Правительство намерено поднять предельный лимит субсидии в Украине на отопительный сезон для части людей более чем вдвое.

Отдельные категории граждан будут получать и по 16 тысяч гривен, поскольку субсидии на отопление могут поднять в два раза. Подробности сообщил Денис Шмыгаль, руководитель украинского правительства Украины, на заседании Кабинета министров.

Он отметил, что максимальная субсидия на приобретение дров и угля будет составлять 16 200 гривен. Такая стоимость предусмотрена для тех украинцев, которые не могут отапливать дома газом.

"Даем людям ресурс для отопления там, где нет возможности отапливать помещения газом", — говорится в сообщении.

Руководитель правительства высказался и по запуску экспериментального проекта по дополнительному обеспечению бытовым печным топливом населения. По его словам, украинские семьи сейчас получают субсидии на твердое топливо при необходимости. Предельный размер таких выплат составляет 7 тысяч грн на домохозяйство в год.

Теперь, по словам руководителя Кабмина, максимальный размер субсидии на приобретение твердого топлива решили увеличить более чем в два раза. Одному домохозяйству предоставляется возможность получить 16,2 тысячи гривен в год.

Также было отмечено, что субсидии Украине на оплату жилищно-коммунальных услуг в целом получают 1,3 млн семей. В октябре такой показатель составлял в среднем около 760 грн на семью.

Напомним, стало известно, реально ли получить льготы с долгами за коммуналку. Если у человека есть долги за коммунальные услуги, то его лишают возможности пользоваться субсидией. Однако так происходит не всегда, поскольку льготу можно получить, если выполнить некоторые условия.