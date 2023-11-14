Москва бросает вызов санкциям: как РФ обходит ограничения и зарабатывает на нефти

В октябре 2023 года почти все поставки российской нефти морскими путями осуществлялась выше лимита в 60 долларов за баррель.

Россия продолжает обходить западные санкции и избегает установленного США ценового лимита для продажи нефти. Страны уже раздумывают над тем, как можно усилить одно из самых важных ограничений против Москвы, пишет издание Financial Times.

Так, один из высокопоставленных представителей европейского правительства рассказал журналистам, что почти все поставки российской нефти, которые происходят морскими путями, в октябре не были осуществлены ниже лимита в 60 долларов за баррель.

"Последние данные свидетельствуют о том, что нам придется ужесточить меры. Нет абсолютно никакого желания позволять России продолжать это делать", — отметил чиновник.

В публикации сказано, что западным чиновникам не нравится такая ситуация, поскольку России удалось нанести удар по попыткам G7 ограничить поток средств, поступающих в Кремль для финансирования полномасштабного вторжения в Украину. По предварительным данным, РФ получают за свою нефть около 80 долларов за каждый баррель.

Также отмечается, что в августе почти три четверти всех морских потоков нефти из России были без западной страховки.

"В октябре только 37 из 134 судов, перевозивших российскую нефть, имели западную страховку. Некоторые западные страховые компании получили ложные декларации от российских нефтяных компаний или трейдеров, которые должны предоставить письменные заверения, что цена нефти ниже 60 долларов. Одним из механизмов, с помощью которого это достигалось ранее, является увеличение стоимости доставки", — говорится в материале.

Тем временем неправительственная организация Global выяснила, что Болгария позволила миллионам баррелей российской нефти попасть на местный российский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий "Лукойлу", воспользовавшись своим освобождением от запрета ЕС на российскую нефть. Благодаря этому РФ получила дополнительный 1 миллиард евро на войну против Украины.

Кроме того, как сообщило 7 ноября издание The Wall Street Journal, по итогам октября РФ заработала на налогах от нефти и газа вдвое больше, чем в сентябре. А если сравнить поступления за октябрь прошлого года, то получится, что страна-агрессор увеличила свою прибыль на четверть.