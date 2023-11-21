Пенсия в Украине: из-за какого документа можно остаться без выплат

В управлении заявили, что при переезде пенсионера в другую административную единицу, его пенсионное дело пересылается на его новое место жительства. Однако, чтобы это сделали, надо обратиться в органы пенсионного фонда.

Иногда, при переезде в другую область, пенсионеры могут забыть некоторые документы дома. Это может иметь серьезные последствия и привести к потере пенсионных выплат навсегда. Из-за какого документа можно остаться без пенсии рассказали в ПФУ, передает "24 канал".

Украинка обратилась в Пенсионный фонд Украины с вопросом о восстановлении своих выплат после значительного перерыва.

По ее словам, статус внутренне перемещенного лица она получила в 2015 году, когда переехала из временно оккупированного Крыма. В то время, как отмечает украинка в обращении в ПФУ, она получала пенсию с 2008 до 2014 года.

"В 2015 году переехала к сестре на Полтавщину, пенсии не получала. Сейчас хочу возобновить выплаты, но для этого нужна бумажная пенсионное дело. Никто мне не подсказал тогда, что его надо забрать. Надеялась, что переезжаю ненадолго", — говорится в сообщении.

Что ответили в ПФУ

В управлении заявили, что при переезде пенсионера в другую административную единицу, его пенсионное дело пересылается на его новое место жительства. Однако, чтобы это сделали, надо обратиться в органы пенсионного фонда.

По информации ПФУ, украинка должна была бы обратиться к регулятору с 2015 по 2022 год, однако этого не сделала. Сейчас, как отметили в ведомстве, невозможно выслать ей этот документ из Крыма, поэтому пенсионные выплаты женщине не восстановят.

"Согласно Закону Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" и правительственному Порядку выплаты пенсии и предоставления социальных услуг гражданам Украины, проживающим на территории АР Крым и Севастополя, выплата пенсии возобновляется только после поступления в местное управление Пенсионного фонда дела и со дня прекращения выплаты по месту предыдущего получения пенсии", — заявили в благотворительном фонде "Право на защиту".

Какие еще существуют причины для отмены пенсии

Все причины для отмены выплат пенсионерам предусмотрены Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". К ним относятся:

если пенсия назначена на основании документов, содержащих недействительные сведения;

если пенсионер проживает за границей;

если пенсионер не получал назначенную пенсию в течение 6 месяцев подряд;

в других случаях, предусмотренных законом.

Отметим, в Пенсионном фонде ранее рассказали о том, что делать украинцам, если не хватает страхового стажа для выхода на пенсию. Указали, что в таком случае можно докупить годы, заплатив определенную сумму средств. Также напомнили, что пенсионерам нужно пройти идентификацию для продолжения выплат. При этом если человек не может лично прийти в банк, где получает деньги, то может подтвердить свою личность с помощью видеосвязи.