В Украине меняются цены на бензин и дизель: что делать водителям

По словам директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, сейчас на топливном рынке нет малейших признаков того, что украинским водителям грозит дефицит бензина или дизельного топлива.

Бензин и дизель на украинских АЗС, вероятно, будет дешеветь в ближайшие недели. А вот ситуация со сжиженным газом, с поставкой которого возникли проблемы из-за блокировки на польской границе, должна стабилизироваться в декабре. Об этом во время брифинга 21 ноября сказал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

По его словам, сейчас на топливном рынке отсутствуют признаки того, что в Украине может возникнуть дефицит бензина или дизельного топлива.

"В качестве доказательства этого, на прошлой неделе начали отдельные сети снижать цены. Накануне был достаточно массовый этап снижения, крупные сети понизили цены на гривну. Я думаю, этот процесс будет продолжаться. В ближайшие дней десять мы будем наблюдать, как цены будут уменьшаться, на пару гривен могут цены еще упасть", — рассказал он.

Он отметил, что это не станет пределом снижения цен на эти виды горючего. Все потому, что стоимость нефти и нефтепродуктов на мировом рынке тоже пошли вниз.

Если цена на пике в сентябре составляла 95 долларов за баррель, то сейчас от 80 до 82 долларов. И, конечно, цены закупочные тоже снижаются, и сейчас этот процесс перекинулся на розницу", — отметил Куюн.

Что касается прогноза до конца 2023 года, то эксперт подчеркнул, что с бензином и дизелем проблем не будет. По мнению эксперта, цены будут снижаться и дальше. А ситуация со сжиженным газом должна стабилизироваться в декабре.

"По поводу 2024 года, то никто не занимается долгосрочными прогнозами в этой области. Как видим, этот год показал, чего стоят все прогнозы. Этот рынок стал абсолютно непредсказуемым, прогнозировать его очень трудно, главным образом, из-за того, что очень большая роль сейчас находится в отдельных нефтедобывающих странах", — сказал Сергей Куюн.

Бензин в Украине: что происходит с ценами на отечественных АЗС

По состоянию на вечер 21 ноября, по данным на сайте Минфин, средняя цена на горючее на заправках составляла:

Бензин А-95 премиум — 58, 05 гривны за литр;

Бензин А-95 — 54,90 гривны за литр;

Бензин А-92 — 52,58 гривны за литр;

Дизельное топливо — 54,94 гривны за литр;

Газ авто­мобильный — 35,37 гривны за литр.

Напомним, ранее эксперты рассказали Фокусу, что стоимость топлива в Украине зависит от приостановки его растаможки на молдавском и болгарском направлениях. Также мы писали, что впервые в лидеры украинского авторынка вышел электрокар.