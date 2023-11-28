Пенсии в Украине: при каких условиях можно потерять часть выплат

У граждан есть три месяца, чтобы обратиться в ПФУ за назначением пенсии. Днем обращения считается день принятия органом фонда соответствующего заявления с необходимыми документами.

Украинцы, которые по возрасту имеют возможность идти на пенсию, могут ее вовремя не получить, если не подадут в течение трех месяцев заявление в Пенсионный фонд Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.

В ПФУ отметили, что человек может обратиться за назначением пенсии в любое время после возникновения права на выплаты.

"Если обращение за пенсией происходит в течение трех месяцев со дня достижения лицом пенсионного возраста, пенсия назначается со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста", — говорится в сообщении.

Обращение за назначением пенсии считается день, когда Пенсионный фонд Украины принял заявление с необходимыми документами.

"Таким образом, если вы подадите заявление до истечения трех месяцев после достижения 60 лет, пенсия будет назначена со следующего дня после дня рождения", — отметили в ПФУ.

Если заявление на пенсию подано после трехмесячного срока после достижения пенсионного возраста, то выплаты назначат с даты обращения, что может привести к потере части пенсии.

Какие существуют причины для отмены пенсии

Все причины для отмены выплат пенсионерам предусмотрены Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". К ним относятся:

если пенсия назначена на основании документов, содержащих недействительные сведения;

если пенсионер проживает за границей;

если пенсионер не получал назначенную пенсию в течение 6 месяцев подряд;

в других случаях, предусмотренных законом.

Отметим, в Пенсионном фонде ранее рассказали о том, что делать украинцам, если не хватает страхового стажа для выхода на пенсию. Указали, что в таком случае можно докупить годы, заплатив определенную сумму средств. Также напомнили, что пенсионерам нужно пройти идентификацию для продолжения выплат. При этом если человек не может лично прийти в банк, где получает деньги, то может подтвердить свою личность с помощью видеосвязи.