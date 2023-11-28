Выросла или упала? Что на самом деле происходит с зарплатами в Украине

Данные Госстата и Пенсионного фонда по средней зарплате украинцев в 2023 году отличаются.

Средняя зарплата украинцев упала почти на 1500 гривен за третий квартал 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда. Этот показатель отличается от информации Госстата. Средняя зарплата во II квартале 2023 года, по данным ведомства, составляла 17 176 гривен, что на 25,2% больше против аналогичного периода 2022 года.

Отметим, что Госстат публикует показатели средней зарплаты штатных работников.

Доходы населения — данные от Государственной службы статистики Украины

По данным статистического ведомства, средняя зарплата в Украине во II квартале 2023 года составила 17 176 гривен, что на 25,2% больше аналогичного периода 2022-го.

Самый высокий показатель средней заработной платы во II квартале зафиксирован в области информации и телекоммуникаций — 36 484 гривен.

Ощутимые прибавки к зарплате должны были ощутить работники водного транспорта: ставки выросли на 83,1% — до 21 513 гривен.

В торговле зарплату в штате увеличили на 69,9% — до 20 663 гривен.

А на авиационном транспорте — на 69,1% — до 29 661 гривен.

Где зарплаты выросли меньше всего

Наименьший рост среднемесячной заработной платы Госстат фиксирует в области здравоохранения. Там увеличились оклады лишь на 9,2% — до 14 566 гривен.

А в образовательной отрасли — на 9,4%, то есть — до 13 027 гривен.

В сфере творчества, искусства и развлечений — лишь на 12,1%, до 11 108 гривен.

Наименьший показатель по повышению окладов имеют работники библиотек, музеев и других учреждений культуры.

Падение зарплат в Украине — данные Пенсионного фонда

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за третий квартал 2023 года, который учитывается для расчета пенсии. За последние три месяца зарплата упала почти на 1500 гривен.

По информации ПФУ, за 2023 год средняя зарплата в Украине выросла на 8,4%. В сентябре 2022 года она составляла 13 387,48 гривен.

Также Фонд публикует следующую статистику:

в январе средняя зарплата составляла 12 644,98 гривен;

в феврале зарплата составляла 12 794,11 гривен;

в марте зарплата составляла 13 423,28 гривен;

апрель — 13 626,02 гривен;

май — 14 109,64 гривен;

июнь — 16 012,38 гривен;

в июле украинцы получали 13 996,68 гривен;

август — 13 778,13 гривен;

сентябрь — 14 518,38 гривен.

Расчет показателей средней заработной платы (дохода) в Украине учитывается для исчисления пенсии, осуществляется Пенсионным фондом Украины по информации Государственной налоговой службы Украины, предоставленной в порядке межведомственного обмена.

Как ранее сообщал Фокус, Госслужба занятости предоставляет услуги по профессиональному обучению безработных. В 2023 году ими воспользовалось почти 29 тысяч зарегистрированных безработных Украины. Учитывая внутреннюю экономическую ситуацию и мировые тенденции, переобучение будет становиться все популярнее.