Блокада украинской границы: перевозчики пошли на компромисс, — правительство Польши

На сайте правительства Польши говорится, что перевозчики готовы рассмотреть возможность смягчения формы протеста, если Польша усилит эффективный контроль над украинскими грузовиками.

В Министерстве инфраструктуры Польши сообщили, что была достигнута договоренности с перевозчиками, которые блокируют пункты пропуска на границе с Украиной. Об этом сказано на сайте польского правительства.

Сообщается, что 29 ноября 2023 года министр инфраструктуры Элвин Гаджадур встретился с представителями автомобильно-транспортной отрасли. Вальдемар Ящур, представитель транспортной отрасли, заявил, что встреча прошла плодотворно.

"Во время сегодняшней встречи мы сказали министру, что не намерены прекращать наш протест. Однако мы отказались от его распространения на последующие пункты пересечения границы, хотя он уже готовился", — сказал Ящур.

Он отметил, что перевозчики готовы рассмотреть возможность смягчения формы протеста, если Польша усилит эффективный контроль над грузовиками, которые въезжают в страну из Украины.

Министр Гаджадхур сообщил, что провел переговоры с министрами финансов и министрами внутренних дел и администрации. Все чиновники готовы принять срочные меры.

В правительстве Польши отметили, что акция протеста продолжается с 6 ноября 2023 года. По словам протестующих, они выступают против отмены требования о наличии разрешений для водителей из Украины. Кроме того, они не согласны с введением системы электронной очереди правительством Украины.

Сообщается, что Гаджадхур подал запрос в Европейскую комиссию о назначении комитета, который проверит действие соглашения ЕС-Украина, согласно которому обязательство по получению разрешений было приостановлено. Он также обратился к правительству Украины с просьбой отключить систему электронной очереди как минимум на двух пунктах пересечения границы.

Напомним, что 28 ноября сообщалось, что на границе Украины и Польши заработал КПП. Согласно данным службы, в очереди на выезд из Украины в пункте находятся 55 грузовиков, на въезд — 50, при этом автобусов нет.