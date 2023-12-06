Времени до 10 декабря: в Украине может подорожать праздничный стол к Рождеству, — Минагрополитики

Цены на одну из групп продуктов уже выросли, но подорожание может продолжиться. По словам первого заместителя министра Тараса Высоцкого, риск могут уменьшить польские перевозчики.

В Украине подорожает рождественская продуктовая корзина, если в ближайшее время польские перевозчики не прекратят блокировать границу. Об этом в эфире телемарафона 5 декабря заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

"Да, такой риск есть. Если партнеры все-таки выполнят обещания (потому что в последние дни продолжается активная дискуссия), например до 10 декабря, в дальнейшем ситуация урегулируется", — сказал он.

В случае прекращения блокады, по словам чиновника, риск будет меньше. Однако если забастовка продлится весь декабрь, праздничный стол к Рождеству будет стоить для украинцев несколько дороже.

Какие продукты могут подорожать?

Высоцкий разделил для прогноза продукты на несколько групп. Первая из них — базовые социальные продукты, то есть крупы и овощи борщевого набора.

"Здесь, к счастью, мы фактически полностью обеспечиваем внутренним производством. Никаких ценовых колебаний нет и не предвидится", — заверил он.

Он добавил, что ряд продуктов из этой группы даже сейчас дешевле по сравнению с прошлогодними ценами. В частности, это касается лука и моркови, яиц и масла, а также гречки. Базовыми продуктами украинцев обеспечивают отечественные производители, поэтому здесь инфляция не наблюдается.

Вторая группа продуктов — это импорт.

"Какого-то дефицита физического не предвидится, потому что через другие страны пусть и с задержкой, но эта продукция доезжает. Но действительно логистика дороже. Потому что если машина едет плюс неделю или плюс тысячу-две километров, логично, что логистика дорожает", — объяснил чиновник.

По его словам, Украина импортирует бананы и цитрусовые, большую часть морепродуктов и рыбу, а также корма для животных. Цены на эти товары уже несколько выросли, но они могут еще подорожать.

"Все это не имеет отношения к базовым продуктам: яйца, мясо, молоко, овощи, крупы — всего этого достаточно от отечественного производителя", — подчеркнул Высоцкий.

Комментарий Тараса Высоцкого (о подорожании продуктов — с 0:36)

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