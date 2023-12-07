Доплаты к пенсии участникам боевых действий: размер и условия получения

Ветераны войны в Украине могут досрочно выйти на пенсию и повысить ее в размере 25% прожиточного минимума.

Ветераны войны имеют право на ряд доплат к пенсии, которые могут существенно увеличить ее размер. Об этом рассказал эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Коробкин изданию "На пенсии".

Участники боевых действий

Участники боевых действий имеют право на следующие доплаты к пенсии:

Досрочный выход на пенсию по возрасту в 55 лет.

Повышение к пенсии в размере 25% прожиточного минимума.

Общий размер пенсии у участника боевых действий со всеми надбавками (кроме пенсии за особые заслуги) не может быть ниже 210% прожиточного минимума.

Участники боевых действий Второй мировой войны

Для участников боевых действий Второй мировой войны, которым исполнилось 85 лет и более, пенсия выплачивается с учетом адресной помощи, которая устанавливается для лиц с инвалидностью вследствие войны I группы.

Пенсия у лиц с инвалидностью вследствие войны I группы не может быть меньше 650% прожиточного минимума, то есть не менее 13 604,20 грн.

Пенсия за особые заслуги

Пенсия за особые заслуги перед Украиной устанавливается лицам, награжденным советскими или украинскими орденами.

Лицо, имеющее хотя бы один орден, кроме основной пенсии также получает пенсию за особые заслуги в размере 23% прожиточного минимума. У тех, кто имеет два ордена, размер такой пенсии лишь на 1% выше, то есть 24% прожиточного минимума.

Как оформить пенсию ветерану войны, который находится за границей

Пенсию ветерану войны, который находится за границей, можно оформить в дипломатическом представительстве или консульском учреждении Украины.

Для этого необходимо предоставить следующие документы:

Заявление о назначении пенсии.

Копию паспорта или другого документа, удостоверяющего личность.

Копию свидетельства о рождении или другого документа, подтверждающего возраст.

Копию документа, подтверждающего статус ветерана войны.

Копию трудовой книжки или другого документа, подтверждающего стаж работы.

Если трудовой книжки нет, необходимо предоставить справку из Пенсионного фонда Украины о наличии стажа работы.

Дополнительные возможности для получения доплат к пенсии

Помимо доплат, предусмотренных законодательством, ветераны войны могут получить дополнительные выплаты, например, от благотворительных организаций или фондов.

Также ветераны войны могут претендовать на льготы и компенсации, например, на бесплатное медицинское обслуживание, бесплатный проезд в общественном транспорте и другие.

Напомним, в Украине в 2024 году планируется провести индексацию пенсий. При этом будет использоваться новая формула расчета, которая позволит повысить размер выплат более чем у половины пенсионеров