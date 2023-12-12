Война в Украине быстро не закончится, — прогноз от МВФ

В МВФ отметили, что мониторят ситуацию с боевыми действиями в Украине, чтобы адекватно оценивать продолжительность войны.

Международный валютный фонд ожидает, что активная фаза войны в Украине, вероятно, затянется до конца 2024 года. Что касается негативного прогноза, то боевые действия продлятся еще два года. Об этом говорится в материалах МВФ по второму пересмотру кредитной программы с Украиной, а также в интервью главы миссии МВФ в Украине Гэвина Грея NV.

Базовый и негативный сценарии МВФ относительно войны в Украине

В базовый сценарий прогноза для Украины МВФ заложил продолжительность войны до конца 2024 года.

Согласно негативному сценарию МВФ война продлится до конца 2025 года.

"Базовая макроэкономическая рамка не предусматривает ни значительного ухудшения в интенсивности или масштабе войны, ни длительных отключений электроэнергии", — говорится в материалах МВФ.

Специалисты отмечают, что регулярно общаются с военными экспертами для оценки продолжительности войны в Украине. И хотя среди них нет консенсуса, большинство склоняется к сценарию с более длительным периодом войны.

ВВП Украины: что известно

Эксперты прогнозируют, что при базовом сценарии ВВП Украины вырастет на 3-4% в 2024 году, при негативном — снизится на 5%.

МВФ ожидает роста ВВП Украины на 4,5%, хотя ранее прогнозировалось увеличение всего на 1-3%. У МВФ еще есть оптимистический сценарий, однако без информации о завершении боевых действий.

МВФ ожидает роста ВВП Украины на 4,5%, хотя до этого прогнозировалось увеличение лишь на 1-3% Фото: Скріншот "Ліга"

Для того, чтобы он осуществился, нужно сочетание нескольких факторов:

приток инвестиций,

возвращение беженцев в Украину,

рост производительности труда.

В этом случае ВВП в 2025 году может вырасти на 10%.

Напомним, во время рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой. Руководители обсудили пересмотр программы долгосрочного финансирования для Украины и дальнейшее сотрудничество ради устойчивости и усиления нашей страны.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 11 декабря заявил, что Украина поборе паузу с военной помощью от США.