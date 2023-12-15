На выплату пенсий, зарплат, ВПЛ: сколько Украина получила от Всемирного банка

По сообщению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, 1,086 миллиарда долларов предоставило правительство Японии.

Всемирный банк выделяет Украине дополнительные 1,34 миллиарда долларов на выплату пенсий, зарплат учителей, поддержку внутренне перемещенных лиц и другие приоритетные расходы госбюджета. Об этом заявил премьер-министра Украины Денис Шмыгаль.

Основную часть пакета от Всемирного банка направят на финансирование социальной сферы Украины.

"1,086 миллиарда — это средства правительства Японии. Остальное — гранты от США, Швейцарии и Фонда поддержки, восстановления и реформирования Украины (URTF)", — сообщил Шмыгаль.

Такая финансовая помощь международных партнеров, по словам премьера, позволяет обеспечивать макрофинансовую стабильность Украины и направлять все внутренние ресурсы на нужды ВСУ.

Добавим, что Украине перечислят деньги после того, как Всемирный банк получит соответствующее подтверждение приемлемых расходов.

Вместе с одобренными средствами Всемирного банка уже мобилизовано более 39 миллиардов долларов экстренного финансирования в поддержку Украины, включая обязательства и гарантии доноров таких стран, как США, Япония, Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Испания, Германия, Канада, Швейцария, Швеция, Дания, Австрия, Финляндия, Исландия, Ирландия, Индонезия, Литва, Латвия, Бельгия и Республика Корея.

Напомним, осенью 2023 года страны Европейского союза согласовали пакет финансовой поддержки для Украины. По данным СМИ, все государства-члены ЕС поддержали инициативу Европейской комиссии (ЕК) о выделении Украине кредитов и грантов на сумму 50 миллиардов евро.

Между тем с начала 2023 года на соцвыплаты, в частности, и выплату пенсий украинцам было направлено 408 миллиардов гривен. Это произошло благодаря поддержке международных партнеров.