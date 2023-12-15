В Украине подскочили цены на два главных продукта из борщевого набора, — исследование

Специалисты отмечают, что рост цен, в частности, на морковь, повлекло заметное повышение торговой активности в сегменте качественных овощей.

На украинском рынке зафиксировано очередное подорожание. На этот раз придется платить больше за продукты из борщевого набора — морковь и капусту. В частности, цены на морковь поползли вверх. Об этом говорится в отчете аналитиков проекта EastFruit.

По информации экспертов, причиной увеличения спроса на данную продукцию, а следовательно и роста стоимости, производители называют активизацию закупочной деятельности со стороны крупных оптовых компаний и розничных сетей в преддверии новогодних праздников.

Второй причиной повышенного спроса аграрии называют завершение реализации моркови из необорудованных хранилищ.

Цены на морковь в Украине

"Сейчас отгрузки моркови из местных хозяйств осуществляются по 10-14 гривен за килограмм (0,27-0,38 долларов/кг), что в среднем на 20% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели", — говорится в отчете 14 декабря.

Росту цен, по словам экспертов, способствует также заметное повышение торговой активности в сегменте качественной моркови.

"Большинство хозяйств приостановили продажи этого корнеплода в ожидании еще большего роста цен и заложили основной объем урожая на хранение. К реализации они предлагают только излишки, вследствие чего предложение на рынке несколько ограничено", — пишут EastFruit.

Сейчас морковь в Украине поступает в магазины на 31% дешевле, чем за аналогичный период 2022 года.

Однако, отмечают специалисты, возможно рост цен будет временным. По их мнению, дальнейшее подорожание может мотивировать фермеров начать распродажу моркови из хранилищ, что приведет к увеличению поставок и, как результат, к снижению цен.

Что с капустой?

Еще в октябре 2023 года фермеры говорили о возможном дальнейшем ценовом росте цен на капусту. По их словам, это обусловлено тем, что основные объемы продукции уже почти распроданы, соответственно предложение на рынке будет медленно уменьшаться.

Тогда стоимость белокочанной капусты выросла в среднем на 1-1,5 гривен до уровня 6-8 гривен за килограмм, но все еще остается ниже, чем была зафиксирована в аналогичный период 2022 года.

Как Фокус сообщал ранее, инфляция в Украине в ноябре 2023 года замедлилась до 5,1%. В то же время цены в стране накануне рождественских празднований традиционно растут.

Отметим, что на цены повлияет забастовка перевозчиков на польской и словацкой границах, поэтому праздничный стол к Рождеству может стоить для украинцев несколько дороже, в среднем расходы на среднестатистический украинский новогодний стол увеличатся на уровне 7%".