Если помощи Запада не будет: эксперты рассказали, на какие непопулярные шаги придется пойти властям

Кредиты и гранты от США, Европейского Союза, Японии и Канады являются сверхважными для покрытия государственных расходов, в частности, для своевременного осуществления социальных выплат и пенсий. Длительное отсутствие финансовых вливаний со стороны партнеров может повлиять на ослабление курса гривны, увеличение инфляции, и привести к необходимости усилить фискальное давление.

Советник президента Олег Устенко недавно сообщил, что в случае отсутствия поддержки со стороны Запада в первые дни января нужно переходить к "плану Б". По мнению эксперта, на первом этапе достаточно обратиться к внутреннему рынку за заимствованием капиталов. То есть, речь идет об увеличении объемов выпусков ОВГЗ, которые помогут правительству покрыть сверхважные социальные расходы государственного бюджета.

Опрошенные Фокусом эксперты уверены: катастрофы еще не произошло, и если пауза в предоставлении Украине финансовой помощи затянется не более, чем на два месяца, Украина сможет самостоятельно покрывать расходы.

"Техническая задержка в финансировании Украины действительно может быть перекрыта за счет внутреннего ресурса, который является немалым. По состоянию на 15 декабря, только задолженность НБУ перед банками по депозитным сертификатам достигла 356 млрд грн, и до конца года она будет расти", — говорит экономист Виталий Шапран.

В случае непоступления помощи в январе наиболее важные статьи расходов будут финансироваться за счет ОВГЗ и золотовалютных резервов

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин уверен: облигации (ОВГЗ) — единственный механизм, который не повлечет чрезмерного давления на общую ситуацию, ведь сейчас главные ожидания заключаются в том, что речь идет о временной паузе в предоставлении помощи Запада, а не о полной остановке финансирования.

"Мы имеем свой запас прочности — это золотовалютные резервы, которые частично можно использовать на покрытие бюджетного дефицита, и покрыть еще расходы дополнительными заимствованиями на внутреннем рынке через ОВГЗ. Поэтому это, действительно, один из путей. Если этого будет не хватать, или спрос на ОВГЗ будет низким, тогда, возможно, будут использованы другие пути, — это эмиссия через ОВГЗ, когда облигации будут выкупаться для финансирования дефицита бюджета. При этом, очевидно, Нацбанк сдержал снижение учетной ставки, которую недавно понизили всего на 1 процент (с 16% до 15% годовых), тогда как годовая инфляция в ноябре достигла 5,1%, потому что важно было сохранить привлекательность ОВГЗ. Сейчас ситуация такова, что наиболее важные статьи расходов будут финансироваться за счет ОВГЗ и валютных резервов", — прокомментировал Андрей Шевчишин.

Эксперты также высказались относительно возможного запуска правительством эмиссионного механизма — финансирование расходов именно через большие объемы ОВГЗ.

В случае использования эмиссии гривна может начать быстро терять — курс нацвалюты ослабнет

"Что касается включения печатного станка НБУ, то хочу вас заверить что он и не выключался. Так, денежный агрегат М0 (наличность в обращении) с начала года вырос на 32 млрд грн, а М1 (наличная гривна в обращении и остатки на счетах до востребования) — на 134 млрд грн. Один из источников подпитки гривневой массы — это систематический выкуп международной помощи и кредитов НБУ на валютном рынке в золотовалютные резервы. В 2022 году, действительно, был высокий риск того, что гривневая масса при ее разблокировании с депозитных сертификатов у НБУ будет штурмовать валютный рынок, но сейчас, когда резервы Нацбанка на 1 декабря остаются более 38 млрд долларов, такая вероятность падает до нуля. Именно поэтому я не вижу никаких рисков для финансовой стабильности, если этот ресурс ликвидности будет расконсервирован, более того — это нужно было постепенно делать раньше, чтобы оживить экономический рост и средства банков были не ярмом для бюджета, а источником кредитования реального сектора", — объяснил Виталий Шапран.

По его мнению, Украине нужно продолжать добиваться передачи замороженных российских активов. "Я настроен оптимистично, и считаю, что нам нужно добиваться скорейшего перехода не на помощь за счет налогоплательщиков США и ЕС, а на финансирование с помощью замороженных российских активов, что минимизирует риск технических задержек, в принципе, процесс уже идет в этом направлении", — говорит Виталий Шапран.

Эксперты не исключают, что в случае длительного отсутствия новых поступлений помощи от ЕС и США, правительству придется пойти на сложные решения, среди которых — увеличение налогов и использование эмиссионного механизма.

НБУ снизил учетную ставку до 15%, и эксперты считают, что высокая ставка должна мотивировать спрос на ОВГЗ Фото: НБУ

По мнению Андрея Шевчишина, сейчас нужно рассматривать несколько сценариев относительно поступления международной помощи. "Например, в базовом сценарии я лично закладываю недостаток средств на уровне 25%. Можно рассматривать различные объемы, которые нужно будет закрывать через различные механизмы. Безусловно, это будут заимствования на внутреннем рынке (ОВГЗ), использование золотовалютных резервов, более жесткое администрирование налогов и таможенных сборов, возможно, повышение тарифов и акцизов, чтобы увеличить поступления в государственный бюджет. Если катастрофически не будет хватать средств, в какой-то момент придется прибегнуть к эмиссионному механизму", — говорит эксперт. Он также добавил, что использование эмиссии повлияет на рост инфляции и на гривну, которая может девальвировать.

"Мы видим уже ослабление курса гривны, и что НБУ увеличил объемы интервенций на прошлой неделе, но все же пока это пауза в предоставлении финансовой помощи, и эта пауза может длиться один или два месяца", — считает Андрей Шевчишин.

В случае реализации негативного сценария, когда в страну в 2024 году не поступит львиная доля запланированной помощи Запада, правительству придется пересматривать статьи расходов госбюджета. "В случае непоступления помощи можно ожидать определенный пересмотр расходов бюджета; оборона точно будет оставаться в приоритете, но другие расходы, которые правительство признает некритичными, могут быть уменьшены. До сих пор у нас не было необходимости в таком сокращении как раз из-за достаточных объемов иностранной помощи", — считает Максим Самойлюк, экономист Центра экономической стратегии (ЦЭС).

Ранее Фокус сообщал, что в последние месяцы 2023 года международная поддержка Украины значительно сократилась. Институт мировой экономики в Киле подсчитал, что с августа по октябрь партнеры пообещали передать Украине 2,11 млрд евро. Это почти в десять раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, Майк Джонсон, спикер Палаты представителей, не поддержал предложение о продлении работы обеих палат Конгресса США еще на неделю. Это позволило бы принять дополнительное финансирование для Украины накануне Рождества.