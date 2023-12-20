600 автомобилей и 77 автобусов: наибольшее количество транспорта ждет на границе с Польшей
По информации пограничников, на украинской границе увеличился транспортный и пассажиропоток, что вполне прогнозируемо для рождественско-новогодних праздников.
По состоянию на утро среды, 20 декабря, на выезд из Украины в очередях ожидают 635 автомобилей, 77 автобусов, 60 пешеходов и 629 грузовиков в электронной очереди. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
Зафиксированы такие очереди в пунктах пропуска на границе.
Республика Польша
- "Устилуг" — 45 автомобилей и 5 автобусов;
- "Угринов" — 45 легковых автомобилей;
- "Рава-Русская" — 120 легковушек,
- "Краковец" — 100 автомобилей, 7 автобусов;
- "Грушев" — 90 легковушек и 5 автобусов;
- "Шегини" — 100 автомобилей, 18 автобусов;
- "Ягодин" — 6 автобусов в электронной очереди.
В пункте пропуска "Нижанковичи" в электронной очереди ожидают 629 грузовиков. Пограничники напоминают, что здесь осуществляется пропуск транспорта с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн для опасных грузов, в т. ч. ГСМ).
Венгрия
- ПП "Тиса" — 35 легковых авто, 19 автобусов;
- ПП "Дзвонковое" — 5 автомобилей;
- ПП "Косино" — 5 автомобилей;
- ПП "Лужанка" — 10 автомобилей;
- ПП "Вилок" — 30 автомобилей.
Словакия
- ПП "Малый Березный" — 10 легковушек;
- ПП "Ужгород" — 10 автомобилей, 10 автобусов;
- ПП "Малые Семенцы" — свободно.
Румыния
- "Порубное" — 30 автомобилей, 3 автобуса;
- "Красноильск", "Дьяково", "Солотвино", "Дьяковцы" — свободно.
Республика Молдова:
- "Мамалыга" — 4 автобуса;
- "Кельменцы", "Росошаны", "Сокиряны" — свободно.
Въезд в Украину
Информацию о состоянии очередей на въезд в Украину из сопредельных стран можно найти в таких источниках:
- Республика Польша;
- Словакия;
- Венгрия (необходимо нажать на название конкретного пункт пропуска);
- Румыния;
- Республика Молдова.
Напомним, что на украино-польской границе пограничники зафиксировали увеличение пассажиропотока. Такая ситуация в пунктах пропуска является прогнозируемой для периода рождественско-новогодних праздников. В Украину за сутки по состоянию на 20 декабря вернулись на 2 тысячи человек больше, чем выехали.
За прошедшие сутки, 19 декабря, западные границы Украины с ЕС и Молдовой (в Черновицкой области) пересекли 74 тысячи человек и 18 тысяч транспортных средств.