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600 автомобилей и 77 автобусов: наибольшее количество транспорта ждет на границе с Польшей

Татьяна Зарембо
Фото: Из открытых источников | На украино-польской границе зафиксировано увеличение пассажиропотока, что прогнозируемо для праздничного периода

По информации пограничников, на украинской границе увеличился транспортный и пассажиропоток, что вполне прогнозируемо для рождественско-новогодних праздников.

По состоянию на утро среды, 20 декабря, на выезд из Украины в очередях ожидают 635 автомобилей, 77 автобусов, 60 пешеходов и 629 грузовиков в электронной очереди. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Зафиксированы такие очереди в пунктах пропуска на границе.

Республика Польша

  • "Устилуг" — 45 автомобилей и 5 автобусов;
  • "Угринов" — 45 легковых автомобилей;
  • "Рава-Русская" — 120 легковушек,
  • "Краковец" — 100 автомобилей, 7 автобусов;
  • "Грушев" — 90 легковушек и 5 автобусов;
  • "Шегини" — 100 автомобилей, 18 автобусов;
  • "Ягодин" — 6 автобусов в электронной очереди.

В пункте пропуска "Нижанковичи" в электронной очереди ожидают 629 грузовиков. Пограничники напоминают, что здесь осуществляется пропуск транспорта с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн для опасных грузов, в т. ч. ГСМ).

Венгрия

  • ПП "Тиса" — 35 легковых авто, 19 автобусов;
  • ПП "Дзвонковое" — 5 автомобилей;
  • ПП "Косино" — 5 автомобилей;
  • ПП "Лужанка" — 10 автомобилей;
  • ПП "Вилок" — 30 автомобилей.

Словакия

  • ПП "Малый Березный" — 10 легковушек;
  • ПП "Ужгород" — 10 автомобилей, 10 автобусов;
  • ПП "Малые Семенцы" — свободно.

Румыния

  • "Порубное" — 30 автомобилей, 3 автобуса;
  • "Красноильск", "Дьяково", "Солотвино", "Дьяковцы" — свободно.

Республика Молдова:

  • "Мамалыга" — 4 автобуса;
  • "Кельменцы", "Росошаны", "Сокиряны" — свободно.

Въезд в Украину

Информацию о состоянии очередей на въезд в Украину из сопредельных стран можно найти в таких источниках:

Напомним, что на украино-польской границе пограничники зафиксировали увеличение пассажиропотока. Такая ситуация в пунктах пропуска является прогнозируемой для периода рождественско-новогодних праздников. В Украину за сутки по состоянию на 20 декабря вернулись на 2 тысячи человек больше, чем выехали.

За прошедшие сутки, 19 декабря, западные границы Украины с ЕС и Молдовой (в Черновицкой области) пересекли 74 тысячи человек и 18 тысяч транспортных средств.