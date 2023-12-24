Социальные выплаты: как проводится перерасчет работающим пенсионерам

При перерасчете пенсионных выплат учитывается актуальный прожиточный минимум в Украине и новые данные о стаже заявителя.

Пенсии автоматически пересчитают работающим пенсионерам, которые после назначения или предыдущего перерасчета пенсии продолжали работать. Как именно происходит перерасчет объяснили в Министерстве социальной политики Украины.

В ведомстве отметили, что статьей 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" предусмотрен перерасчет пенсий.

"Если застрахованное лицо после назначения пенсии продолжало работать, перерасчет пенсии производится с учетом не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии независимо от перерывов в работе. Перерасчет пенсии производится с заработной платы (дохода), с которой исчислена пенсия", — сообщили в Минсоцполитики.

Однако, если застрахованное лицо после назначения или перерасчета пенсии имеет менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет пенсии проводится не ранее чем через два года после предыдущего перерасчета.

В Украине перерасчет производится с 1 числа месяца, в котором поступило обращение, если заявление с необходимыми документами подано до 15 числа включительно, и с 1 числа следующего месяца, если они поданы после 15 числа.

Последний перерасчет таких выплат работающим пенсионерам состоялся в апреле 2023 года. Он коснулся тех, кто получил еще не менее двух лет страхового стажа. Пенсии выросли у 401 тыс. украинцев в среднем на 221,74 грн.

Если же работающий пенсионер увольняется с работы, тогда производится перерасчет выплат на основании актуального прожиточного минимума.

Напомним, 10 декабря сообщалось, что в Кабмине рассказали, когда в Украине появится накопительная пенсия. По словам министра социальной политики Оксаны Жолнович, до запуска накопительной пенсионной системы необходимо осуществить еще очень много организационных действий.