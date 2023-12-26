Южная Корея усилила контроль и расширила экспортные санкции против России и Беларуси, — СМИ

Новое постановление увеличит общее количество позиций продукции в списке до 1 159 с нынешних 798.

Правительство Южной Кореи приняло решение усилить экспортный контроль в отношении России и Беларуси. Об этом сообщает Yonhap.

Сеул значительно расширил перечень товаров сотнями позиций, которые подлежат соответствующим ограничениям. Чиновники изменили список, который регулирует экспортные ограничения, включая экскаваторы, аккумуляторы и большие транспортные средства, в ответ на масштабное вторжение РФ на территорию Украины.

Южная Корея, согласно пересмотренному положению о торговле стратегическими товарами, добавила еще 682 позиции, касающиеся тяжелой строительной техники, авиационных компонентов, аккумуляторных батарей, машин и прочего, в список товаров, запрещенных к отправке в Беларусь и РФ, согласно сообщению Министерства торговли, энергетики и промышленности.

Новое постановление увеличит общее количество позиций в списке до 1 159 с нынешних 798.

Ожидается, что в начале 2024 года соответствующие изменения вступят в силу. Для этого нужно пройти определенные прохождения надлежащих административных процедур и издание правительством инструкций для экспортеров.

Министерство заявило, что будет рассматривать "исключительные случаи". Это касается поставок в обе страны в индивидуальном порядке.

Соответствующие меры были применены в связи с высокой вероятностью того, что эта продукция может быть использована в военных целях. Они не классифицируются как стратегические товары, которые касаются схемы экспортного контроля Южной Кореи.

Напомним, 18 сентября стало известно, что Южная Корея отправит Украине машины K600 "Носорог" для работы с минными заграждениями. Поставки систем разминирования состоялись после вероятной оружейной сделки Путина с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Сеул в связи с опасениями относительно ответных мер со стороны РФ, просил Украину использовать эти средства только в гуманитарных операциях.