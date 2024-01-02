Экспорт российского "Газпрома" в Европу рухнул на 56% в 2023 году, — СМИ

По словам журналистов, поставки Газпрома в Европу в 2023 году упали до 77,6 миллиона кубометров в сутки. В 2022 году этот показатель был 174,8 миллиона кубометров в сутки.

Экспорт российского "Газпрома" в Европу в 2023 году упал на 55,6% до показателя в 28,3 млрд кубометров. В 2022 году этот показатель был на уровне около 63,8 миллиарда кубометров. Об этом пишет издание Reuters.

По словам журналистов, поставки Газпрома в Европу в 2023 году упали до 77,6 миллиона кубометров в сутки. В 2022 году этот показатель был 174,8 миллиона кубометров в сутки. Пик приходился на 2018-2019 года, когда поставлялось 175-180 миллиардов кубометров.

Издание пишет, что с начала 2023 года "Газпром" прекратил публиковать статистику.

В материале говорится, что до середины мая 2022 года поставки в Европу продолжались по трубопроводу Ямал-Европа, а также через станцию "Сохрановку" украинского маршрута. Кроме того, до сентября 2022 года Россия переправляла газ по "Северному потоку".

Что касается экспорта "Газпрома" в Китай или Турцию, то в 2022 году он снизился на 46% до 100,9 миллиарда кубометров. Журналисты сообщают, что в 2023 году поставки упали до 70 млрд кубометров.

Напомним, что 27 декабря СМИ сообщали, что РФ получает большие доходы от продажи нефти и газа. По данным российского Минфина, с января по ноябрь текущего года доходы федерального бюджета увеличились на 4,8% год к году — до 25,96 триллиона рублей.