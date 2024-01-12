За границу — по новым правилам: нужны ли мужчинам документы из ТЦК для выезда

На украинской границе с конца 2023 года начали действовать новые правила, согласно которым, если у мужчины есть право на пересечение границы из-за имеющейся группы инвалидности или же право на выезд из-за многодетности, к пакету документов для прохождения границы нужно добавлять справку из ТЦК и СП. Юрист рассказала детали.

Правительство Украины усиливает контроль за военным учетом, в частности относительно проверки документов мужчин на границе. На это указывает не только ситуация с отказами мужчинам в пересечении границы, но и новый законопроект о мобилизации, который должен быть рассмотрен Верховной Радой. Об этом в своей авторской колонке для Фокуса пишет адвокат Юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Алла Цимановская.

"Начиная с 30 декабря 2023 года пограничники начали массово отказывать мужчинам в пересечении границы. Это касалось даже тех людей, которые имели основания для выезда из Украины. В соответствии с официальным разъяснением ГПСУ, правила пересечения границы мужчинами от 18 до 60 лет не изменились. То есть категории, на которые не распространяется запрет на выезд из страны, остались теми же, но к документам могут относиться более придирчиво", — говорит Алла Цимановская.

По ее словам, это связано с усилением контроля в связи с тем, что в последнее время участились случаи использования поддельных документов, которые мужчины предоставляли пограничникам при пересечении границы. При этом было отмечено, что пограничники по своему усмотрению имеют право дополнительно требовать к обычному пакету документов военно-учетные документы с ТЦК, которые подтверждают, что человек действительно имеет отсрочку от мобилизации или является освобожденным от призыва, а именно: выписку из протокола ТЦК о принятом решении об отсрочке или запись об отсрочке в военно-учетных документах.

Алла Цимановская отметила, что, согласно ст. 6 Закона Украины "О пограничном контроле", пересечение лицами государственной границы осуществляются только при условии прохождения пограничного контроля и с разрешения уполномоченных должностных лиц Государственной пограничной службы Украины.

То есть, ТЦК и СП уполномочены выдавать соответствующие документы, подтверждающие основание для отсрочки или увольнения с военной службы (военно-учетный документ с соответствующей записью или выписка из протокола ТЦК о предоставлении отсрочки, или же документ, подтверждающий снятие с воинского учета). Эти документы, в зависимости от своего собственного обстоятельства, лицо имеет право получить, обратившись в ТЦК и СП.

Напомним, военное положение в Украине продлили до 14 февраля 2024 года, поэтому для всех военнообязанных мужчин призывного возраста продолжает действовать запрет на пересечение государственной границы.

Также Фокус писал, что в парламент подан законопроект, который предусматривает ужесточение наказания за нарушения при пересечении государственной границы во время военного положения.