Реформа в действии: как изменился рынок земли в Украине и что это значит

В Украине с 1 января 2024 продолжается второй этап земельной реформы, тем временем в Министерстве аграрной политики и продовольствия рассказали, какие изменения уже произошли.

В Украине состоялись первые сделки на рынке земли. Так, юридические лица впервые после старта второго тапа земельной реформы оформили сделки по купле-продажи земель сельскохозяйственного назначения. Об этом сказал в эфире телемарафона 18 января министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский.

"С Нового года и по сегодняшний день по состоянию на утро юридические лица на первичном рынке купили целых восемь участков, на вторичном – 50 с чем-то, если я правильно помню", — рассказал министр.

По словам Сольского, продается исключительно частная земля, поскольку продавать или покупать государственную сельскохозяйственную землю нельзя. Он также отметил, что сейчас особый ажиотаж и рост цен в связи со стартом второго этапа земельной реформы отсутствует.

Как отметил министр аграрной политики и продовольствия, продолжают активно покупать земельные участки физлица. Ожидается, что количество юридических лиц со временем будет увеличиваться, однако в министерстве сомневаются, что будут происходить какие-то масштабные скупки.

"Условия рынка у нас диктует продавец, а он не спешит продавать. Ему вообще все равно, кто покупает — физическое или юридическое лицо. В сознании пайщиков земельная реформа началась несколько лет назад. У них есть фермер Иван Иванович, и его они ассоциируют как покупателя. А как он покупает — на себя, дочку или предприятие – они, в принципе, не обращают внимания", — объяснил он.

Отметим, открытие украинского рынка земли произошло 1 июля 2021 года. Спустя два года, осенью 2023 года, председатель Государственной службы Украины по геодезии, картографии и кадастру Дмитрий Макаренко сказал, что после реформы процесс купли-продажи земельных участков происходил не очень активно. Он отметил, что в процессе участвуют примерно 1% сельскохозяйственных земель.

"В 2021 году за первые полгода работы рынка земли было выпущено в обращение более 100 тысяч гектаров. Когда в 2022 году началась полномасштабная война рынок, конечно, просел и в обращение было выпущено 69 тысяч гектаров. В 2023 году по состоянию на октябрь мы уже видим, что уже почти 80 тысяч гектаров реализовано, показатели приближаются к довоенным" — сказал он.

А 1 января 2024 начался второй этап земельной реформы. Теперь скупать сельскохозяйственные земли разрешается юридическим лицам. Им доступны частные земельные участки, общая площадь которых составляет не более 10 тысяч гектаров.

Напомним, что украинцам с сертификатом на земельную долю (пай), но без выписки из Реестра имущественных прав на право собственности на земельный участок, нужно до 1 января 2025 года оформить право собственности на землю. Если этого не сделать, их земельные участки будут признаны безхозными.