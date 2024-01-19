Нападения хуситов в Красном море и стоимость бензина в Украине: есть ли предпосылки для роста цен

Из-за нападения йеменских хуситов на корабли в Красном море рынок топлива замер в ожидании. И пока мировые компании перенаправляют грузы в обход Африки, что приводит к увеличению времени и затрат на логистику, цены на топливо в Украине падают. Что происходит, исследовал Фокус.

Автомобильное топливо, которое выросло в цене в Украине летом и осенью 2023 года, по состоянию на середину января 2024-го начало дешеветь. Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн в разговоре с Фокусом отметил, что, несмотря на события в Красном море, бензин, дизель и автогаз дешевеет. Вероятно, такая ситуация будет наблюдаться до февраля 2024 года.

"Пока что рынок никак не реагирует на напряженность на Ближнем Востоке. Сейчас мертвый сезон. Запасы топлива всех марок максимальные. Потребление низкое. Пока у нас цены наоборот падают", — пояснил Куюн.

По его словам, пока нет данных, что мировой рынок резко отреагировал на события в Красном море.

"Что-то я этого не вижу по котировкам. Цена на нефть даже на доллар упала. На нефтепродукты тоже цена упала на 15 долларов. Поэтому пока резких колебаний нет. Действительно, ситуация в Красном море неприятная. Короткий путь в Европу, Ближний Восток, Азию усложнился. Нужно гораздо дольше и дороже платить за транспортировку горючего. Но пока на это нет реакции мирового рынка. Поэтому, наблюдаем", — добавил эксперт.

Что происходит в Красном море и почему суда направляются в обход

Между тем, по заявлению гендиректора саудовского нефтяного гиганта Aramco Амина Нассера, продолжающиеся нападения хуситов на корабли приведут к нехватке танкеров из-за более длительных рейсов и задержек поставок. Тем не менее, он считает, что мировые нефтяные рынки справятся с перебоями в Красном море в краткосрочной перспективе.

"Если это произойдет в краткосрочной перспективе, танкеры могут быть доступны...Но если это будет в долгосрочной перспективе, это может стать проблемой", — сказал Насер.

Атаки хуситов на суда в Красном море делают транспортировку нефти дороже из-за необходимости обходить опасные маршруты Фото: Getty Images

По его информации, контейнеровозы останавливаются или отклоняются от Красного моря, ведущего к Суэцкому каналу, самому быстрому маршруту из Азии в Европу, через который проходит около 12% мирового судоходства.

Альтернативный маршрут вокруг мыса Доброй Надежды в ЮАР добавляет к путешествию 10-14 дней.

Динамика цен на бензин, дизтопливо, газ на АЗС Украины

Согласно данным Консалтинговой группы А-95, на которые ссылается Минфин, средневзвешенные цены по областям и операторам Украины уменьшаются, и сегодня средняя цена А-95 составляет 51,14 грн. за литр.

Цены на бензин в Украине по состоянию на 18 января Фото: Мінфін

А по данным Госстата, бензин "А-92" по итогам 2023 года подешевел на 0,6%, а вот марки "А-95" подорожал на 2,5%. Больше всего для автомобилистов подорожал сжиженный газ почти на 15%.

Стоимость дизтоплива, газа на АЗС Украины тоже снижается. Более того, в отличие от бензина и дизтоплива, цены скатываются вниз довольно стремительно.

Динамика цен на бензин и дизтопливо Фото: Мінфін

"На данный момент вообще нет никаких предпосылок для повышения цен. Ни с точки зрения ресурсного обеспечения, ни с точки зрения мирового рынка", — отметил Сергей Куюн.

Напомним, в конце 2023 года глава налогового парламентского комитета Даниил Гетманцев заявил, что в Украине все еще изучают вопрос о пересмотре акцизов на автогаз, чтобы унифицировать их с акцизами на бензин и дизельное топливо.