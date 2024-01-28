Когда кофейня дома. Как выбрать кофемашину и не пожалеть о покупке

Главные преимущества кофемашин — скорость, простота и отличные вкусовые качества напитка. Фокус исследовал, как выбрать такую технику, на что надо обратить особое внимание и сколько придется потратить.

Украинцы становятся настоящими кофеманами. Анализ рынка столичных кофеен, проведенный компанией Pro-Consulting, показал, что сфера развивается вопреки войне. За первые девять месяцев 2022 года количество точек продажи кофе выросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Причем в последнее время посещение кофейни превратилось из модного тренда в обязательный ритуал.

Рынок столичных кофеен развивается вопреки войне. За первые девять месяцев 2022 года количество точек продажи кофе выросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го

Интересный момент: то же исследование показало, что в структуре рынка кофеен в Киеве две трети занимают заведения, которые предлагают напитки на вынос. То есть клиентов интересует не возможность посидеть за столиком в кафе, а именно напиток, приготовленный в кофемашине. А раз так, почему бы не купить такую технику домой и не организовать "кофейню" на собственной кухне?

Главные преимущества кофемашин — скорость, простота и отличные вкусовые качества напитка. При необходимости устройство самостоятельно перемалывает зерна, определяет оптимальное соотношение воды и молотого кофе, строго придерживается рецептуры приготовления. А потребителю остается только взять чашку и наслаждаться свежеприготовленным напитком.

В структуре рынка кофеен в Киеве две трети занимают заведения, которые предлагают напитки на вынос Фото: SciTechDaily

Капсульная кофемашина: скорость и отличный результат

Капсульные кофемашины подойдут тем, кому нужна максимальная простота. Все, что нужно — это налить воду, поместить капсулу в специальный отсек и нажать на кнопку.

Плюсы:

быстрое приготовление;

отличный результат (пропорции уже отмерили за вас);

широкий ассортимент напитков;

простота в обслуживании (нужно лишь наливать воду и убирать отслужившие капсулы из специального отсека);

занимает мало места на кухне;

работает практически без шума;

относительно невысокая цена.

Современного потребителя интересует не возможность посидеть за столиком в кафе, а именно напиток, приготовленный в кофемашине

Минусы:

при выборе капсул нужно быть внимательным — они должны подходить конкретной кофемашине;

порция напитка из капсулы обходится дороже, чем из зернового или молотого кофе;

экспериментировать с крепостью напитка не удастся.

Среди популярных моделей капсульных кофемашин — Dolce Aroma "Lola A" Dolce Gusto (продается в украинских магазинах от 3821 до 4254 грн), кофемашина Nescafe Dolce Gusto Mini Me White and Black (4854-5526 грн), Nespresso Citiz D113/EN167.CW (8034-9100 грн).

Главные преимущества кофемашин — скорость, простота и отличные вкусовые качества напитка Фото: Pixabay

Рожковая кофемашина: для ценителей эспрессо и латте

Такие машины чаще используют в кофейнях, но ценители напитка выбирают их и для дома. Главная сложность заключается в необходимости правильно утрамбовать перемолотый порошок в рожок — от этих действий зависит крепость и вкус напитка. В некоторые модели встроена кофемолка, и здесь придется еще и подбирать помол кофе и после каждого использования очищать фильтр. Новичкам все это будет непросто.

Рожковые кофемашины чаще используют в кофейнях, но ценители напитка выбирают их и для дома

Плюсы:

доступная стоимость;

возможность готовить как эспрессо, так и напитки с молочной пеной.

Минусы:

после каждого использования нужно очищать фильтр и рожок кофемашины;

необходимо правильно прессовать молотый кофе, потому что от этого зависит вкус и крепость напитка.

Простую кофемашину SATURN ST-CM0165, использующую исключительно молотый кофе и делающую эспрессо, можно купить за 1295 грн. Но в целом цены на рынке гораздо выше.

Например полуавтоматическая кофемашина Gaggia Viva Prestige стоит в украинских магазинах 5158 — 8947 грн. Этот прибор готовит превосходный эспрессо, а для приготовления капучино и других напитков с молоком предусмотрен ручной капучинатор, который взбивает молоко до густой однородной пены.

Простую кофемашину, использующую исключительно молотый кофе и делающую эспрессо, можно купить за 1295 грн Фото: Freepik

Чалдовая кофемашина: проще не бывает

Имеет схожую конструкцию с рожковой, но входным продуктом являются кофейные чалды — "таблетки" из спрессованного молотого кофе на одну чашку. Это удобно, ведь не нужно размышлять над пропорциями. Просто помещаем чалд в устройство и через полминуты получаем готовый кофе. Такая кофемашина будет удобной для тех, кто пьет мало кофе, но регулярно, а также для небольших офисов.

Чалдовые кофемашины очень любят в некоторых южных странах Европы Фото: coffee-shop.net.ua

Плюсы:

быстрое приготовление;

простое использование и обслуживание;

занимает мало места на кухне;

доступная цена.

Минусы:

высокая себестоимость одной чашки кофе;

вкусы ограничены производителями чалдов, экспериментировать не удастся.

Производители предлагают немало дополнительных функций: регулировка количества воды, подогрев чашек, подача горячей воды для чая, возможность готовить одновременно две чашки

Китайская кофемашина RUSSELL HOBBS Distinctions (26450-56), которая стоит около 9 тысяч грн, позволяет приготовить эспрессо, двойной эспрессо, капучино и латте. Есть дополнительные функции: регулировка количества воды, подогрев чашек, подача горячей воды для чая, а также возможность готовить одновременно две чашки.

Итальянская кофемашина SGL Podstar (5225 грн) совместима со всеми стандартными чалдами. Встроенный электронный терморегулятор SGL Podstar позволяет поддерживать оптимальный температурный режим эспрессо. Производитель утверждает, что Podstar подходит как для офисов и коммерческого сектора, так и для современной домашней кухни.

Даже бюджетные кофемашины могут делать превосходную пенку Фото: Stone Forest

Автоматическая кофемашина: для любителей широких возможностей

Работа такой кофемашины полностью автоматизирована: можно заранее залить воду и насыпать зерна на несколько чашек, а затем только нажимать на кнопку. Устройство самостоятельно рассчитает пропорции с учетом выбранного вида напитка, объема и крепости, сварит кофе, а использованное сырье попадет в специальный отсек.

Многие модели оснащены автоматическим капучинатором для создания пенки, системой фильтрации воды, а также дополнительными функциями. Например, можно приготовить сразу две чашки кофе или хранить холодное молоко в специальном термоконтейнере.

Плюсы:

быстрое приготовление;

простая эксплуатация;

большое разнообразие запрограммированных напитков;

возможность самостоятельно настраивать крепость кофе;

превосходный вкус готовых напитков с пенкой;

многочисленные дополнительные функции в зависимости от модели.

Минусы:

большие габариты;

высокая стоимость;

обслуживание (например, надо покупать специальные таблетки для чистки машины).

В автоматических кофемашинах запрограммированы десятки рецептов напитков Фото: Freepik

Сказать, что цены на лидеров рейтингов автоматических кофемашин кусаются — это ничего не сказать. Например, кофемашину Jura ENA 8 Touch Full Nordic White сейчас можно найти с 15%-й скидкой за 45465 грн. По отзывам, к плюсам машины пользователи относят простоту настройки и использования, вкус напитков, 15 запрограммированных напитков, дизайн.

Хорошая автоматическая кофемашина стоит в Украине более 40 тысяч гривен Фото: pexels.com

Кофемашина работает как с зернами, так и с молотым кофе (кофемолка позволяет регулировать степень помола) и действительно умеет делать отличную пенку. Среди минусов в отзывах упоминаются необходимость дополнительно покупать емкость для молока и wi-fi адаптер, если есть желание пользоваться функцией управления со смартфона.

Современными автоматическими кофемашинами можно управлять со смартфона

Стоимость кофемашины Melitta CAFFEO BARISTA T SMART Silver на популярных онлайн-площадках — от 41999 до 65100 грн. Эта кофемашина также использует цельнозерновой и молотый кофе для приготовления напитков, может готовить две порции молочных напитков за один раз, запрограммирована на 18 кофейных рецептов (от классических Espresso и Americano до трендового Flat White), а также сохраняет индивидуальные настройки вкусовых предпочтений для 4 человек. Кроме того, управлять этой машиной можно со смартфона через Bluetooth.