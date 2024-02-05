Российскую нефть перерабатывают в Индии и отправляют в Великобританию, — BBC

Кремль может получать средства для войны против Украины, легально импортируя сырую нефть и перерабатывая ее в нефтепродукты, такие как авиационное топливо и дизель.

Миллионы баррелей топлива, изготовленного из российской нефти, все еще импортируются в Великобританию, несмотря на санкции, введенные из-за войны РФ против Украины. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на результаты исследования.

Так называемая "лазейка" означает, что российская нефть перерабатывается в таких странах, как Индия, а продукты продаются в Британию. Это не является незаконным и не нарушает британского запрета на российскую нефть, но критики говорят, что это подрывает санкции, направленные на ограничение военных средств России.

Правительство Великобритании отрицает любой импорт российской нефти с 2022 года.

Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) заявил, что эта "лазейка в нефтепереработке" означает, что такие страны, как Индия и Китай, которые не ввели санкционных механизмов против Кремля, могут легально импортировать российскую сырую нефть и перерабатывать ее в нефтепродукты. Речь идет об авиационном топливе и дизеле. Затем они экспортируют эту продукцию в Великобританию и ЕС.

"Проблема с этой лазейкой заключается в том, что она увеличивает спрос на российскую нефть и позволяет увеличить объемы продаж, — сказал Исаак Леви, руководитель CREA.

Данные Международного энергетического агентства показывают, что импорт российской нефти в Индию вырос после начала войны в Украине. В ответ на санкции Россия снизила цены на нефть, чтобы привлечь новых покупателей.

Основная часть импорта поступала в основном с трех нефтеперерабатывающих заводов в Индии — Джамнагар, Вадинар и Нью-Мангалур, а также девяти других в нескольких странах, включая Китай. Большинство оценок, сделанных CREA и Global Witness, основывались на анализе данных об отгрузке нефти от аналитической компании Kpler, а данные о ценах базировались на данных Евростата и некоторых других источников данных.

Напомним, 23 января агентство Bloomberg сообщило, что Россия может потерять 40% экспорта нефти, если Украина будет атаковать терминалы на Балтийском море. Ранее первый в истории украинский беспилотник достиг Ленинградской области России, примерно в 1000 километрах (620 миль) от границы.