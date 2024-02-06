Европейские производители предложили ввести эмбарго на импорт алюминия из России, — СМИ

Дипломаты ЕС считают, что полный запрет вряд ли будет введен в действие до второй годовщины вторжения, поскольку предложение Литвы, поддержанное Эстонией, Польшей и Латвией, скорее всего, встретит сопротивление некоторых активных игроков в этой области.

Европейские производители алюминия давят на Евросоюз, чтобы ввести эмбарго на дешевый импорт металла из России в рамках нового пакета санкций, который планируют в годовщину вторжения войск РФ. Об этом сообщило Politico.

При поддержке четырех стран ЕС компании пытаются достичь соответствующего результата в отношении санкционных механизмов. В сообщении указано, что даже через два года после того, как Россия начала полномасштабное нападение, Европа все еще покупает 9 процентов своего импорта алюминия из РФ. Это позволяет финансировать оккупационную военную машину Москвы на сумму около 2,3 миллиарда евро в 2022 году.

Дипломаты ЕС считают, полный запрет вряд ли будет введен в действие до двух лет вторжения 24 февраля, потому что предложение Литвы, поддержанное Эстонией, Польшей и Латвией, скорее всего, встретит сопротивление некоторых активных игроков в этой области. Это касается Италии, которая противостоит таким мерам, провоцирующим повышение цены.

В издании отметили, что до даты принятия 13-го санкционного пакета, согласование всеми 27 странами вряд ли быстро произойдет. Борясь с высокой стоимостью энергии и дешевой иностранной конкуренцией, европейские производители широко используют металл. Они надеются, что санкции против России, которая остается третьим по величине производителем в мире, могут принести некоторое облегчение для отрасли.

С осени Ассоциация производителей алюминия ЕС утверждала, что Брюссель должен полностью прекратить российский импорт, заявив, что производители уже "ускорили свое отделение". Несмотря на то, что четыре страны ЕС на их стороне, вопрос сейчас вышел из-под контроля производителей, поскольку страны-члены ведут переговоры.

Напомним, 6 февраля Politico сообщило, что столицы ЕС опасаются российской мести и кибератак после замораживания активов РФ, которые будут направлены для Украины. По словам чиновников, вовлеченных в процесс, если Россия откажется выплачивать репарации после окончания войны против Украины, эти средства будут конфискованы.