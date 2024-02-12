Польские фермеры заблокировали два новых пункта пропуска в Украину, — ГПСУ

По информации пограничников, при планировании поездок следует учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Польские фермеры в понедельник, 12 февраля, начали акцию протеста еще на двух пунктах пропуска через украино-польскую границу — "Зосин" и "Долгобичув" — и возобновили блокирование пропуска "Шегини". Об этом сообщила Госпогранслужба Украины (ГПСУ) в официальном телеграм-канале.

Блокада на пропуске "Зосин", по информации ГПСУ, началась утром — в 10:10.

"Протестующие намерены пропускать по три грузовика в час. Легковые автомобили, автобусы, транспортные средства с гуманитарной помощью, а также транспортные средства до 3,5 тонны в обоих направлениях будут оформляться в обычном режиме", — уточняют пограничники.

Кроме того, заблокировано движение возле пункта пропуска "Долгобичув". Здесь протестующие намерены пропускать по два грузовика в час в обоих направлениях.

"Возобновлено блокирование на направлении пунктов пропуска "Медика — Шегини". Планируется пропускать по одному грузовику в час. На пропуск легкового автотранспорта и автобусов акция протеста распространяться не будет", — подчеркивают в ГПСУ.

Пункт пропуска "Угринов — Долгобичув" Пункт пропуска "Устилуг — Зосин" Пункт пропуска "Шегини — Медика"

Актуальная ситуация на украино-польской границе

Информацию на въезд в Украину по состоянию на 16:00 12 февраля можно увидеть на скрине с сайта "єЧерга".

Фото: Скриншот

На выезд из Украины, как сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины, по состоянию на 15:00 12 февраля ни на одном КПП так же не осуществляют пропуск пешеходов, а на пункте пропуска "Нижанковичи", как и раньше, пропускают только грузовики с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т. ч. ГСМ). При этом пограничники отмечают, что следует учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Инциденты на границе 11 февраля

Ранее в воскресенье, 11 февраля, польские фермеры электроболгарками срезали пломбы на украинских грузовиках и высыпали зерно прямо на трассу. Этот инцидент был снят на видео возле КПП "Ягодин — Дорогуск".

Посол Украины в Республике Польша Василий Зварич заявил, что Украина требует привлечь к ответственности лиц, причастных к высыпанию зерна из грузовиков. Он уточнил, что грузовики двигались транзитом через Польшу в Литву. По его словам, после получения информации о рассыпанном польскими фермерами зерне из украинских грузовиков, которые опломбировали после соответствующих таможенных процедур, посольство и генеральное консульство Украины в Люблине безотлагательно обратилось к польской полиции с требованием открыть дело по факту этого позорного преступления.

"Такие методы протестующих не должны терпеть в европейской цивилизованной стране, не говоря уже о моральной стороне этой провокации. Поэтому мы требуем найти и привлечь виновных к ответственности", — написал Зварыч в собственном Facebook.

Он отметил, что польская полиция открыла производство и начала необходимые процедуры, а украинские дипломаты находятся на прямой связи с водителями этих грузовиков. Посол добавил, что польские органы власти "должны были бы более решительно отреагировать в правовом поле на это позорное и оскорбительное для украинцев и большинства поляков преступление и не позволить подобных варварских действий в будущем".

Однако вечером 11 февраля в интернете появились новые видео с кадрами, как польские фермеры насыпают на дорогу землю и шины с целью блокады проезда украинских грузовиков. Произошло это возле пункта пропуска "Угринов — Долгобичув".

Премьер-министр Польши Дональд Туск 11 февраля на встрече с жителями польского города Моронг заявил, что Польша всегда будет поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией, однако также не может оставить без внимания интересы своих фермеров, которые сталкиваются с конкуренцией со стороны украинских аграриев.