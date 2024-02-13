Сервис OnlyFans заплатил в госбюджет Украины более миллиона долларов

Председатель комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отметил, что международные компании не ждут наступления "предельного срока" и уже уплатили 86% начисленных налогов — 2,17 млрд гривен.

В четвертом квартале 2023 года в украинский бюджет поступило 2,513 млрд грн от "налога на Google", что на 421 млн грн больше, чем в предыдущем квартале. Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

"Лица-нерезиденты, предоставляющие электронные услуги, завершили декларирование за IV квартал 2023 года", — говорится в сообщении.

По словам Гетманцева, по итогам квартала эти компании должны перечислить в бюджет 2,513 млрд грн (30,1 млн евро и 34,4 млн долларов). По сравнению с предыдущим кварталом сумма поступлений увеличилась на 421 млн грн.

Кроме того, нардеп обнародовал список крупнейших налогоплательщиков за квартал. Речь идет о:

Google;

Sony;

Etsy;

Apple;

Meta;

Wargaming Group;

Netflix.

В частности Гетманцев прокомментировал и уплату налогов от известного сервиса OnlyFans.

"А для тех, кто уже традиционно следит за сервисом OnlyFans отметим, что компания за предоставление услуг на территории Украины в 2023 году насчитала и оплатила $1 273,0 тысяч", — отметил он.

Глава комитета добавил, что международные компании не ждут наступления "предельного срока" и уже уплатили 86% начисленных налогов — 2,17 млрд гривен.

PornHub оштрафовали за неуплату налогов

Напомним, ранее Даниил Гетманцев сообщал, что не все плательщики, оперирующие сервисами для взрослых, одинаково ответственно относятся к налогообложению. За уклонение уплаты налога на Google PornHub оштрафовали на 5543 долларов США.

Тогда, по его словам, сервис Onlyfans уже уплатил в государственный бюджет Украины с начала 2023 года 944,1 тысячи долларов США.

В то же время, как отмечает Гетманцев, компания, которая оперирует сайтом PornHub, уклоняется от регистрации, в связи с чем к ней был применен штраф в размере 5543 долларов США и соответствующее налоговое уведомление-решение направлено компании и в Агентство дохода Канады.

Напомним, ранее российские медиа сообщали, что на популярном сайте для взрослых PornHub появилась реклама российской ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Таким образом граждан пытаются привлечь поехать воевать в Украину.