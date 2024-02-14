В Украине сейчас действуют валютные ограничения как для физических лиц, так и для бизнеса. Глава правления НБУ Андрей Пышный рассказал о предпосылках валютных послаблений в 2024 году.

МВФ ожидает, что Нацбанк разработает стратегию валютной либерализации и курсовой гибкости и согласует ее с фондом, и такая стратегия Нацбанком уже разработана. Об этом на конференции Европейской Бизнес Ассоциации Global Outlook сегодня, 14 февраля, рассказал глава правления НБУ Андрей Пышный.

"Мы находимся в условиях неопределенности, поэтому мы не можем закладывать прогноз валютной либерализации с конкретными датами, мы работаем над созданием системных предпосылок, которые позволят реализовать три этапа валютной либерализации. Перейдя на гибкий курс, мы убрали множественность курсов, сейчас имеем два курса и спрэд между ними сократился до почти 2%", — отметил Пышный.

По его словам, второй этап валютной либерализации — это послабление для торгового финансирования и обслуживания старых долгов бизнеса.

"Мы хотим создать предпосылки, которые облегчат условия работы для каждого предприятия, но мы против индивидуальных решений. Мы должны действовать с учетом ограниченности ресурсов, а это международная помощь и экспортная выручка. Экспортная выручка, которая не возвращается в страну, за время войны вдвое выросла, и это проблема, о которой надо говорить. Мы бегаем за схемами фиктивного импорта, которые обескровливают золотовалютные резервы. Мы понимаем, насколько важно дать бизнесу больше кислорода. Мы хотим идти по стратегии либерализации и мы будем так идти", — отметил глава правления НБУ.

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По его словам, переход к гибкому курсу в условиях войны — мегасложный, но нужный проект, чтобы экономика абсорбировала и внутренние, и внешние влияния.

"Мы возобновим курс на либерализацию, когда риски будут управляемыми", — отметил Андрей Пышный.

Ранее сообщалось, что в Украине укрепляется курс гривны на фоне принятого Евросоюзом решения о выделении Украине помощи на 50 млрд евро.