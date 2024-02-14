Пенсии в Украине: кто может рассчитывать на прибавку за детей

По информации Пенсионного фонда Украины, в случае трудоустройства пенсионера выплата надбавки на детей прекращается.

Действующим законодательством Украины те пенсионеры, которые самостоятельно воспитывают детей, имеют право на надбавку к пенсионным выплатам. Об этом пишет в собственном Facebook Пенсионный фонд Украины.

Следовательно, пенсионер, имеющий на содержании ребенка в возрасте до 18 лет и не работающий или не являющийся физическим лицом — предпринимателем, имеет право на назначение такой надбавки. Она устанавливается на основании двух законов Украины — "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" или Закона Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Однако имейте в виду, что в случае трудоустройства пенсионера выплата упомянутой надбавки прекращается.

Какие еще надбавки к пенсии существуют

Надбавка по возрасту и за дополнительный стаж

Каждый пенсионер может автоматически получить надбавку по достижении определенного возраста. Их размер таков:

от 70 до 74 лет включительно — + 300 гривен;

от 75 до 79 лет — + 456 гривен;

от 80 лет — + 570 гривен.

Еще существуют доплаты за дополнительный стаж. Если пенсионер отработал более 35 лет для мужчин или 30 лет для женщин, то он получит по 1% от размера пенсии за каждый сверхурочный год. Однако сумма за год не может превышать 20,9 гривны.

Надбавка за звание "Почетный донор Украины"

Эта надбавка составляет 10% от прожиточного минимума на одного человека. Такой статус украинцам предоставляется, если они бесплатно сдали:

40 доз цельной крови или ее компонентов через метод афереза;

60 доз плазмы.

Какова минимальная пенсия в 2024 году

Минимальные пенсионные выплаты выросли уже с 1 января этого года. Ранее сумма составляла 2093 гривен. Сейчас она равна 2361 гривне, а максимальная пенсия — 23 610 гривен.

Однако заметьте, что в течение 2024 года запланировано две индексации пенсий: в марте и июле.

Напомним, ранее в Пенсионном фонде рассказали, какие пенсионные выплаты получают в разных регионах Украины. Кроме того, по предварительному прогнозу Министерства социальной политики, в Украине пенсии 2024 года проиндексируют на 13%.