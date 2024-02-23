ЕС принял 13-й пакет санкций против РФ, применив ограничения в отношении военного сектора

ЕС также ввел дополнительные ограничения на экспорт электрических трансформаторов, компонентов для производства и разработки беспилотников.

Европейский Союз принял 13-й пакет санкций против России, в который вошли 88 юридических лиц и 106 физических лиц. Об этом говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

В список попали юридические и физические лица, которые имеют отношение, в частности, к оборонному и военному секторам. Эти компании и люди участвуют в поставках оружия из КНДР на территорию России, способствуют депортации и укрывательству украинских детей.

Ограничительные меры ЕС в целом касаются действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, независимости и суверенитету украинского государства, сейчас распространяются на более 2000 юридических и физических лиц. Компаниям и гражданам ЕС запрещено предоставлять им средства, указанные лица подлежат замораживанию активов. Физические лица также подпадают под запрет на въезд, который запрещает им въезд или транзит через территорию стран ЕС.

Всего в перечень тех, кто непосредственно поддерживает военно-промышленный комплекс России, Совет ЕС добавил 27 новых субъектов. Они подпадают под более жесткие экспортные ограничения в отношении технологий и товаров двойного назначения. Это также касается тех, которые помогают технологическому совершенствованию российского сектора безопасности и обороны.

Совет ЕС добавил Великобританию в список стран-партнеров, которые вводят санкции в отношении импорта стали и чугуна из России. Кроме этого ЕС ввел дополнительные ограничения на экспорт электрических трансформаторов, компонентов для производства и разработки беспилотников.

Напомним, 15 февраля Bloomberg сообщило, что российская нефть попадает в США через Багамские острова. Журналисты отметили, что завод в американском штате Делавэр импортировал российскую нефть, которая находилась с 2022 года на Багамских островах. Ее предварительно смешали с другой нефтью, а потому сделка не нарушила санкции.