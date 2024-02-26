В Польше утилизируют 30 тонн украинского зерна, которое протестующие высыпали на землю (фото)

Высыпалось от 160 до 180 тонн кукурузы, из которых значительная часть осталась на земле. Зерно отправят на утилизацию или производство биотоплива.

В Польша собрали украинскую кукурузу, которая была высыпана из вагонов в ночь на 25 февраля возле железнодорожной станции Котомеже. Об этом пишет издание PAP.

По словам представителя компании, которая обеспечивает безопасность на транспорте Павла Билевского, при этом 30 тонн не будет собрано.

"8 из 40 вагонов были вскрыты. Таможенные тросы толщиной 8 мм были перерезаны. Таким образом были открыты двойные боковые двери вагонов", — рассказал он.

Он отметил, что после открытия этих дверей половина груза вагона обычно высыпается.

По словам Билевского, высыпалось от 160 до 180 тонн кукурузы, из которых 30 тонн осталось на земле. Его взвесят на таможне и отправят на утилизацию или производство биотоплива.

При этом польский чиновник подчеркнул, что украинская кукуруза направлялась в Марокко через порт Гданьск.

Правоохранители Польши открыли уголовное производство по факту уничтожения имущества.

Напомним, что 26 февраля стало известно, что польские правоохранительные органы задержали правонарушителей, которые рассыпали украинское зерно. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский,комментируя ситуацию на границе с Польшей, сказал, что Украина предпримет шаги для защиты украинского бизнеса, если договориться с польской стороной относительно экспорта и транзита продукции не удастся.