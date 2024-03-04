Минфин готовит меры для увеличения госбюджета: что они предусматривают (фото)

Как уточняет Министерство финансов, предложения поступлений в госбюджет включают минимальные повышения ставок — преимущественно на уровень от 0,1% до 1,5%.

Министерство финансов Украины подаст до конца первого квартала этого года на рассмотрение законопроекты, в которых предусматриваются меры по наполнению государственного бюджета на 2024 год на 44,2 миллиона гривен. Об этом ведомство сообщило информационному агентству "Интерфакс-Украина" в ответ на его запрос.

Как отметило министерство, мобилизация дополнительных доходов предусматривает меры по увеличению поступлений от военных, акцизных сборов и введение ежемесячной уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль предприятиями, осуществляющими деятельность по розничной торговле горючим.

"Предложения включают минимальные повышения ставок (преимущественно на уровень от 0,1% до 1,5%)", — уточняет ведомство.

Как пишет агентство, изменения в уплате военного сбора будут касаться юридических лиц — плательщиков налога на прибыль предприятий и плательщиков единого налога третьей и четвертой групп, а также физических лиц-предпринимателей — плательщиков единого налога первой, второй, третьей и четвертой групп.

Дополнительный военный сбор также будет касаться:

покупателей банковских металлов у банков и легковых автомобилей, подлежащих первой государственной регистрации в Украине;

продавцов недвижимости;

розничных продавцов ювелирными изделиями из золота, платины и драгоценных камней;

операторов сотовой связи, предоставляющих услуги мобильной связи.

Минфин добавил, что упомянутые предложения также предусматривают:

приведение акцизного налога на горючее в соответствие с минимальными стандартами ЕС;

введение акцизного налога на воды, включая минеральные и газированные, с добавлением сахара или других подслащивающих или ароматических веществ;

расширение перечня подакцизных товаров за счет обложения акцизным налогом растений рода конопли.

О государственном бюджете на 2024 год

Напомним, что Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2024 год с дефицитом 1,57 триллиона гривен, или 20,6% прогнозного ВВП. Доходы госбюджета-2024 определены в размере 1,77 триллиона гривен (без учета возможной грантовой помощи), расходы — 3,36 триллиона гривен при заложенном среднегодовом курсе 40,7 грн/$1.

По оперативным данным, как отмечает "Интерфакс-Украина", доходы госбюджета-2023 составили 2,67 триллиона гривен, из которых грантовая помощь равнялась 0,43 триллиона гривен. Кассовые расходы госбюджета за прошлый год превысили 4 триллиона гривен, а дефицит составил 1,33 триллиона гривен при среднегодовом курсе около 36,6 грн/$1.

Выполнение государственного бюджета Украины на 2023 год Фото: Мінфін

Минфин напомнил, что в декабре 2023 года представители власти Украины и эксперты Международного валютного фонда сформировали рабочую группу для наработки предложений по краткосрочным мерам по повышению доходов в 2024 году. Планируется, что эти меры обеспечат дополнительные поступления в текущем году не менее 0,5% ВВП, или 44,2 миллиарда гривен.

Напомним, по словам народного депутата Даниила Гетманцева, в составе Евросоюза не захотят видеть страну, в которой действует схема уклонения от налогообложения.

Также ранее Фокус писал, что в Украине может исчезнуть упрощенная система для ФЛП и объяснял, когда это произойдет.