Без помощи никак: расходы рекордно превысили доход бюджета, — Шмыгаль (видео)

По словам главы правительства, расходы превысили доходы более чем на 100 миллиардов гривен. Шмыгаль заявил, что Украина нуждается в финансовой поддержке международных партнеров.

В январе и феврале 2024 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 305 миллиардов гривен. Эта сумма включает налоги и сборы, а также гранты от партнеров. Об этом сообщил премьер-министр Украины во время заседания правительства в пятницу, 15 марта.

В то же время расходы госбюджета за этот период значительно превысили доходы — более чем на 100 миллиардов.

"Наши расходы за эти два месяца только из общего фонда госбюджета составили 424 миллиарда гривен", — заявил Шмыгаль.

По его словам, несмотря на существенное повышение Украиной финансовой самодостаточности за два года, наше государство все еще очень нуждается в бюджетной поддержке со стороны союзников.

Шмыгаль поблагодарил международных партнеров, которые финансово поддерживали Украину и продолжают это делать.

Заседание Кабинета министров Украины 15 марта

Напомним, 15 марта министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев работает над другими вариантами на случай отсутствия обещанной финансовой помощи от Соединенных Штатов Америки. По его словам, Украина будет призывать страны-члены "Большой семерки" увеличить объемы взносов для дальнейшей помощи Киеву.

Впрочем, глава Минфина сообщил, что Киев постоянно получает заверения от правительства США, что помощь все же будет.

11 марта президент США Джо Байден обнародовал бюджет на 2025 год. В главном финансовом документе предусмотрено 61,4 млрд долларов на помощь Украине