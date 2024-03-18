Досрочная пенсия в Украине: кто может раньше выйти на отдых
Если у гражданина есть возможность досрочно выйти на пенсию — ему необходимо подать заявление и соответствующие документы в ПФУ.
Согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" украинцы могут выйти на пенсию по возрасту в 60 лет, если имеют не менее 31 года трудового стажа. Для тех, у кого стаж меньше, возраст выхода на пенсию увеличивается до 63 или 65 лет.
Однако некоторые украинцы могут выйти на пенсию досрочно — такие нормы закреплены в упомянутом законе.
Среди них:
- люди с инвалидностью по зрению I группы. Но на пенсию они могут выйти не ранее чем за 10 лет для мужчин и за 15 лет для женщин до достижения пенсионного возраста;
- женщины, которые родили 5 или более детей и воспитали их до восьмилетнего возраста, а также матери детей с инвалидностью;
- военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, которые принимали участие в боевых действиях или получили инвалидность вследствие ранения;
- жены или мужья военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, которые погибли, но есть условие — если они не вступили в брак повторно;
- ликвидаторы последствий Чернобыльской катастрофы или исполнители интернационального долга;
- лица предпенсионного возраста, с которыми расторгнут трудовой договор по их состоянию здоровья;
- лица, которые работали в районах Крайнего Севера или местностях, приравненных к ним;
- люди с редкими болезнями — больные гипофизарным нанизмом (лилипуты), диспропорциональные карлики и другие.
Какие документы нужно подать для досрочной пенсии
Для подачи заявления на досрочную пенсию в Пенсионный фонд Украины необходимо представить следующие документы:
- Заявление на получение досрочной пенсии.
- Удостоверение личности (оригинал и его копия).
- Документы, подтверждающие стаж работы (трудовая книжка) или другие документы, подтверждающие общий и льготный стаж работы.
- Справка о присвоении индивидуального налогового номера (кода РНУКПН).
- Справка о доходах за период страхового стажа работы. Эта справка должна содержать информацию за последние 60 календарных месяцев до 1 июля 2000 года и за весь период страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 года.
Кроме того, ПФУ имеет право затребовать следующие документы:
- Справка о надбавках к пенсии.
- Копия удостоверений, которые подтверждают право на льготы.
- Свидетельство о браке.
- Справка из налоговой об отсутствии доходов (в случае, если лицо не работает).
- Свидетельство о рождении ребенка.
Подавать документы нужно в Пенсионный фонд, при этом можно сделать это по почте или с помощью сайта ПФУ.
Напомним, в апреле у некоторых пенсионеров вырастут пенсионные выплаты из-за увеличения минимальной заработной платы. В частности, автоматический перерасчет будет касаться граждан, которым более 65 лет и которые имеют полный стаж работы, и работающих пенсионеров.
Ранее министр социальной политики Украины Оксана Жолнович рассказала, что есть пенсионеры, которые не получат повышение выплат после индексации. Речь идет о тех, кто вышел на пенсию менее трех лет назад, и тех, чья расчетная пенсия ниже минимальной.