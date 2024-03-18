Досрочная пенсия в Украине: кто может раньше выйти на отдых

Если у гражданина есть возможность досрочно выйти на пенсию — ему необходимо подать заявление и соответствующие документы в ПФУ.

Согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" украинцы могут выйти на пенсию по возрасту в 60 лет, если имеют не менее 31 года трудового стажа. Для тех, у кого стаж меньше, возраст выхода на пенсию увеличивается до 63 или 65 лет.

Однако некоторые украинцы могут выйти на пенсию досрочно — такие нормы закреплены в упомянутом законе.

Среди них:

люди с инвалидностью по зрению I группы. Но на пенсию они могут выйти не ранее чем за 10 лет для мужчин и за 15 лет для женщин до достижения пенсионного возраста;

женщины, которые родили 5 или более детей и воспитали их до восьмилетнего возраста, а также матери детей с инвалидностью;

военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, которые принимали участие в боевых действиях или получили инвалидность вследствие ранения;

жены или мужья военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, которые погибли, но есть условие — если они не вступили в брак повторно;

ликвидаторы последствий Чернобыльской катастрофы или исполнители интернационального долга;

лица предпенсионного возраста, с которыми расторгнут трудовой договор по их состоянию здоровья;

лица, которые работали в районах Крайнего Севера или местностях, приравненных к ним;

люди с редкими болезнями — больные гипофизарным нанизмом (лилипуты), диспропорциональные карлики и другие.

Какие документы нужно подать для досрочной пенсии

Для подачи заявления на досрочную пенсию в Пенсионный фонд Украины необходимо представить следующие документы:

Заявление на получение досрочной пенсии. Удостоверение личности (оригинал и его копия). Документы, подтверждающие стаж работы (трудовая книжка) или другие документы, подтверждающие общий и льготный стаж работы. Справка о присвоении индивидуального налогового номера (кода РНУКПН). Справка о доходах за период страхового стажа работы. Эта справка должна содержать информацию за последние 60 календарных месяцев до 1 июля 2000 года и за весь период страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 года.

Кроме того, ПФУ имеет право затребовать следующие документы:

Справка о надбавках к пенсии.

Копия удостоверений, которые подтверждают право на льготы.

Свидетельство о браке.

Справка из налоговой об отсутствии доходов (в случае, если лицо не работает).

Свидетельство о рождении ребенка.

Подавать документы нужно в Пенсионный фонд, при этом можно сделать это по почте или с помощью сайта ПФУ.

Напомним, в апреле у некоторых пенсионеров вырастут пенсионные выплаты из-за увеличения минимальной заработной платы. В частности, автоматический перерасчет будет касаться граждан, которым более 65 лет и которые имеют полный стаж работы, и работающих пенсионеров.

Ранее министр социальной политики Украины Оксана Жолнович рассказала, что есть пенсионеры, которые не получат повышение выплат после индексации. Речь идет о тех, кто вышел на пенсию менее трех лет назад, и тех, чья расчетная пенсия ниже минимальной.