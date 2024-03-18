Индексация пенсии: как перерасчет выплат повлияет на назначение субсидии

Размер субсидии рассчитывается отдельно для каждого случая и зависит от количества людей в домохозяйстве и их доходов.

В Украине продолжается не только индексация пенсий, но и оформление субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг на отопительный период. Повлияет ли проиндексированная пенсия за март на эту субсидию, рассказывают специалисты Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Начисление субсидии в марте 2024 года

Прежде всего, нужно отметить, отмечают эксперты, что отопительный сезон заканчивается последним днем апреля, то есть субсидия на неотапливаемый период начнет оформляться с 1 мая и назначается она с мая по сентябрь.

Как отмечают в ПФУ, при назначении помощи от государства на этот период учитываются доходы за последние два квартала предыдущего календарного года, то есть в 2023 году.

Для пенсионеров ситуация другая – им в доход учитывают выплату пенсии за март 2024 года. То есть при расчете субсидии на летний (неотапливаемый) период будет учтена мартовская пенсионная выплата в соответствии с Положением о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.95 № 848.

В ПФУ отмечают, что при отсутствии информации о доходе фонду может потребоваться подкрепить данные определенными справками. Информацию о доходах и расходах указывают в декларации, которую подают вместе с заявлением для получения субсидии.

Непроживание членов домохозяйства также должно быть подтверждено отдельно.

Если субсидию заставят вернуть

Это может произойти в двух случаях, но все зависит от достоверности и полноты поданных пенсионером данных. Заполняя документы на получение субсидии, в частности декларацию о доходах, потребитель должен быть точным и внимательным. От этих данных зависит его право получать субсидию и ее будущий размер.

Если человек предоставил недостоверные данные — излишек выплаченной субсидии государство заставит вернуть. В таком случае, если размер субсидии превышал 10 необлагаемых налогом минимумов доходов — 170 гривен, то чрезмерно выплаченную субсидию нужно возвращать.

Второй случай, когда субсидию могут забрать — укрывательство информации, влияющей на право на получение субсидии или на ее размер. Такие данные следует сообщать в течение 30 дней со дня, когда произошли изменения. Сумма субсидии может быть удержана, если пособие продлили на следующий период. Уменьшить ежемесячные выплаты могут максимум на 20%.

Напомним, в Украине по-новому будут производить расчет пенсий. В частности, они будут состоять из двух частей — социальной и индивидуальной.

Ранее сообщалось, что в апреле произойдет рост минимальной пенсии, в результате чего возрастет размер пенсий некоторых граждан. Речь идет о гражданах, достигших 65-летнего возраста и имеющих полный страховой стаж, и работающих пенсионерах.