Украинцы хотели бы жить в Европе в условиях, максимально приближенных к условиям дома, включая планировку квартиры, ее размер и даже дизайн интерьера. Однако реальность часто оказывается очень далекой от желаний.

Люди выбирают жилье, руководствуясь исключительно ценой или близостью к работе, и успокаивают себя: мол, это — временное решение, и совсем скоро они переедут. Но "временность" растягивается на очень длительное время: месяцами и даже годами люди живут в условиях, которые трудно назвать комфортными.

Как ищут жилье, с какими проблемами сталкиваются и что находят украинцы в Европе? Ответы на эти вопросы — в материале Фокуса.

Поиск нового жилья в Европе: без помощи трудно

Поиск жилья в Европе — задача с несколькими звездочками, особенно для украинских беженцев. Неудивительно, что украинцы за рубежом не против получить помощь в этом непростом вопросе, и чаще всего эта помощь поступает от работодателей.

Почти половина украинцев, трудоустроенных в Польше, воспользовались помощью работодателя или агентства по трудоустройству в поиске жилья в Польше. Об этом говорится в первом в Польше исследовании жилищной ситуации трудоустроенных мигрантов "Работник из Украины — жилье в Польше", проведенном Миграционной платформой EWL, RentLito и Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета.

Реальное жилье часто очень отличается от "квартиры мечты" Фото: ТСН

Оказалось, что 84% довольны тем фактом, что работодатель обеспечил их жильем. В то же время почти треть респондентов нашли жилье самостоятельно, а каждый пятый рассказал, что имел жилье до того, как нашел нынешнюю работу.

Авторы исследования считают, что это свидетельствует о росте уверенности украинских работников в Польше и большей самостоятельности в принятии решений, а также об увеличении доли граждан Украины, которые свободно чувствуют себя на польском рынке недвижимости.

В Европе украинцы преимущественно выбирают жилье вблизи места работы

Как показало исследование, украинцы преимущественно выбирают жилье вблизи места работы. Лишь 22% респондентов указывают, что время в пути к месту работы превышает 15 минут. 38% добираются до места работы не более чем за 15 минут, а 40% опрошенных могут добраться до места работы за то же время пешком.

Реальные условия: до "жилья мечты" очень далеко

Услышав слова "квартира в Европе", многие рисуют в воображении волшебный домик или уютную квартиру — небольшую, но с "евроремонтом", потому что это же Европа. Однако часто такие картины не имеют ничего общего с реальностью.

По данным исследования, каждый второй трудоустроенный в Польше гражданин Украины (53%) проживает в 2- или 3-местной комнате. 20% респондентов говорят, что проживают в комнате самостоятельно, 19% делят комнату с четырьмя людьми, а 4% мигрантов, работающих в Польше, проживают в 6-местных комнатах.

"В 2015-2020 годах самыми распространенными комнатами для работников были 6-местные, часто оборудованные двухъярусными кроватями, а арендаторами чаще всего были мужчины. Однако после пандемии COVID-19 и российской агрессии против Украины ситуация начала меняться. Для сравнения, в 2023 году наиболее востребованными были двух- и трехместные комнаты, преимущественно "семейные" номера с мини-кухней, а в дорогом варианте — отдельной ванной комнатой. Двухъярусные кровати в помещениях воспринимаются уже вне нормы", — прокомментировала результаты исследования председатель правления RentLito Мария Домбровская.

По словам эксперта, украинцы придают большое значение условиям жизни в стране пребывания: девять из десяти респондентов хотели бы, чтобы они были похожими на условия дома, включая планировку квартиры, ее размер и даже дизайн интерьера. Соглашаясь на рабочее жилье в многоместных комнатах, украинские мигранты часто воспринимают его как временное решение. Но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное.

Европейские работодатели часто обеспечивают мигрантов жильем Фото: Getty Images

"Я живу в Лодзи в хостеле на 17 человек и 4 комнаты, — рассказывает Оксана. — Еще до войны, года три назад, я считала, что это на несколько месяцев, потом найду что-то лучше. Но цена такова, что теперь очень жаль терять такой вариант: 550 злотых (127 евро) в месяц — таких цен в городе уже давно нет. Моя знакомая арендует небольшую студию за 1800 злотых (417 евро), но и это не показатель, потому что она также живет в этой квартире несколько лет. Квартира с одной спальней обойдется в 2500 злотых (580 евро) и выше плюс задаток, то есть, первая оплата — не менее 5 тыс. злотых. Еще здесь в Польше есть комнаты-кавалерки. Это просто конура: крошечная комната метров на 12, в которую к кровати надо подняться по лестнице. Такой вариант стоит от 1500 тыс злотых (347 евро)".

Кристина сейчас живет в Таллинне и арендует жилье за смешные деньги: 300 евро в месяц за двухкомнатную квартиру. Это при том, что средняя цена за квартиру с одной спальней и кухней-гостиной (это самая популярная планировка квартир в Эстонии) — 650 евро. Но спешить завидовать не стоит.

В 2015-2020 годах самыми распространенными комнатами для работников были 6-местные, часто оборудованные двухъярусными кроватями, но сейчас двухъярусные кровати в помещениях воспринимаются уже вне нормы

"Я арендовала эту квартиру в марте 2022-го, когда на рынке был дикий ажиотаж и свободного жилья вообще не было, — рассказывает Кристина. — Квартира расположена в старом доме, полностью "убитая", на балконе какой-то хлам. Одна из двух комнат заперта на ключ, то есть фактически у меня однокомнатная квартира — поэтому и цена такая. А в той комнате, где живу я, стоят огромный шкаф и продавленный диван, которые владелица категорически запретила даже передвигать. Я много работаю, возвращаюсь в квартиру только ночевать. Однако, наверное, все же буду искать более приличный вариант, хотя он будет стоить минимум вдвое дороже".

Цены на аренду в Европе: все меняется, все дорожает

В конце прошлого года Евростат сравнил, как изменились цены на аренду в период с 2010 до 2023 года. Вполне ожидаемо, что почти во всех странах арендная плата существенно выросла. А рекордсменами роста аренды стали Эстония (+208%), Литва (+168%) и Ирландия (95%).

Львиная доля этого подорожания пришлась на 2022-2023 годы, когда стоимость среднесрочной и долгосрочной аренды жилья в самых популярных городах Европы просто взлетела. Основная причина заключается в росте спроса и уменьшении предложения, что, в свою очередь, объясняется медленным строительством нового доступного жилья, активизацией "цифровых кочевников" после окончания пандемии и наплывом беженцев из Украины.

Фокус промониторил данные порталов по поиску жилья в аренду и для наглядности структурировал данные по аренде квартир с одной спальней в разных городах Европы в таблице.

Цены на квартиру одной и той же площади могут отличаться в два-три раза в зависимости от района и окружающей инфраструктуры Фото: Анна Кудрик (инфографика)

Сразу отметим, что эти данные — достаточно условны и дают лишь общее представление. Во-первых, "квартирой с одной спальней" арендодатели называют и студии по 12-15 метров, и однокомнатные квартиры, и "полуторки" (то есть спальня плюс открытая кухня-гостиная). Поэтому разобраться, что на самом деле скрывается за объявлением, бывает непросто. Во-вторых, полный разброд и шатания с коммуналкой. В одних объявлениях указано, что это цена без коммунальных платежей, в других — что коммунальные платежи учтены частично, а порой арендодатели утверждают, что платить отдельно за коммуналку вообще не придется. И, наконец, в-третьих, многое зависит от района города, состояния дома и ремонта квартиры. Здесь все, как и в Украине: цены на квартиру одной и той же площади могут отличаться в два-три раза в зависимости от района и окружающей инфраструктуры . Тем не менее общее представление эти цифры дают. Как и ответ на вопрос, почему мечты об уютной квартире для многих мигрантов оказываются несбыточными.