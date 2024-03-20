Части украинцев не будут платить пенсию: как получить другие выплаты

Обращаться за социальной господдержкой следует в ближайший ЦНАП либо структурные подразделения по вопросам социальной защиты местных органов самоуправления. Срок принятия решения — 10 дней.

В Украине существует социальная защита для лиц, которые в силу различных причин не имеют право на получение пенсии при достижении пенсионного возраста либо по инвалидности. Они могут претендовать на государственную социальную поддержку, о чем на портале "Дія" рассказывается в отдельном разделе.

Решение о предоставлении такой поддержки принимают органы, предоставляющие административные услуги, после рассмотрения необходимого пакета документа. Основание — ст. 4 закона Украины "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим право на пенсию и лицам с инвалидностью" и ряд других подзаконных актов.

Кто может получить такие выплаты

Право на получение государственной социальной помощи имеют определенные категории лиц, которые соответствуют одновременно всем нижеуказанным критериям:

возраст 65 лет и выше для тех, кто не имеет права на пенсию согласно действующему законодательству, или для тех, у кого была определена инвалидность в соответствии с установленными процедурами. Женщины, рожденные в 1960 году и ранее, считаются лицами без права на пенсию до достижения указанного возраста;

не получают пенсионные или социальные выплаты, предусмотренные для компенсации ущерба от производственных травм согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании", а также помощь по Закону Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью", за исключением лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью, которые имеют право на помощь в случае смерти кормильца.

лица, принадлежащие к категории малообеспеченных лиц (за исключением лиц с инвалидностью I группы и детей умершего кормильца): лица с инвалидностью I группы, которые не получают пенсии; дети умершего кормильца, включая тех, кто родился в течение 10 месяцев после смерти кормильца, который не имел необходимого страхового стажа для получения пенсии по инвалидности III группы на момент смерти.

Как получить выплаты

Заявители имеют возможность подать заявление лично или через своего законного представителя, а также отправить необходимые документы по почте заказным письмом. Обращаться следует в ближайший ЦНАП либо структурные подразделения по вопросам социальной защиты местных органов самоуправления.

Срок принятия решения — 10 дней.

В пакет для получения выплат входят следующие документы:

Заполненное заявление согласно указанной форме. Декларация о доходах и имуществе за последние шесть месяцев или за два квартала перед подачей заявки, заполненная на основе справок о доходах каждого члена семьи. Форма декларации определена приказом Министерства социальной политики. Копия судебного решения о признании лица недееспособным, если таковая имеется. Копия решения о назначении опекуна для недееспособного лица, если такой опекун был назначен. Копия документа, подтверждающего полномочия представителя учреждения, выполняющего функции опекуна над недееспособным лицом, в случае, если индивидуальный опекун не назначен. Копия документа, подтверждающего статус внутренне перемещенного лица, беженца, лица, нуждающегося в дополнительной защите, а также вида на постоянное или временное проживание при необходимости. Копия справки о регистрации места жительства.

Напомним, Фокус писал, что все украинцы с инвалидностью могут претендовать на соответствующую социальную помощь и пенсионные выплаты.

Кроме того, ООН выплачивает украинским пенсионерам денежную помощь. В Пенсионном фонде Украины рассказали, кто может рассчитывать на нее в 2024 году.