В Украине резко подорожают сигареты: сколько будет стоить пачка

Из-за повышения акцизов на табачные изделия, которое запланировано правительственным законопроектом на июль 2024 года, пачка сигарет среднего класса подорожает более чем на 40 гривен.

Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о повышении акцизов на сигареты, начиная с июля 2024 года. Карточка законопроекта размещена на официальном веб-портале парламента Украины.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, пересмотр размера ставок акцизного сбора продиктован тем, что Украина обязалась ежегодно повышать его на табачные изделия на 20% и соблюдать Директиву ЕС 2011/64/EU. Это также касается одновременного эквивалентного повышения акцизных ставок на табак, промышленные заменители табака и уменьшения их размера для табакосодержащих изделий для электрического нагрева (ТИЭНов).

Какой будет цена

Стоимость сигарет будет зависеть от колебания курса валюты в стране. Если соотношение между долларом и евро останется неизменным, остальные составляющие стоимости сигарет останутся стабильными. Поэтому цена на пачку сигарет среднего класса (то есть сигареты с фильтром, которые относятся к средней ценовой категории и имеют среднее качество сырья), по расчетам oboz.ua, будет такой:

2024 год — 84,9 грн за пачку;

2025 год — 101,8 грн за пачку;

2026 год — 114,9 грн за пачку;

2027 год — 126,5 грн за пачку.

По мнению экспертов, рост цены будет способствовать увеличению налоговых поступлений. Например, в прошлом году, когда объемы продаж сигарет стабилизировались, а акциз вырос на 20%, налоговые поступления выросли на 36% — до 80,3 миллиарда гривен.

"Реализация законопроекта приведет к увеличению доходов бюджета за счет дополнительных поступлений акцизного налога с табачных изделий в 2025 году в сумме около 612 млн грн, в 2026 году — 5 001 млн грн, в 2027 году — 9 379 млн грн, в 2028 году — 13 852 млн грн", — говорится в пояснительной записке.

Социальная составляющая законопроекта

В то же время уменьшается и количество курящих, то есть курильщиков становится меньше, но они платят больше.

"Уменьшить количество курильщиков — одна из целей правительства", — напоминает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

По данным Центра, курение является причиной 130 тысяч преждевременных смертей украинцев ежегодно от таких заболеваний, как инфаркт, инсульт, онкологические заболевания и др.

"Реализация законопроекта будет способствовать достижению социального эффекта: уменьшению потребления сигарет, и, как следствие, заболеваемости сердечно-сосудистыми болезнями и увеличению продолжительности жизни украинца", — объясняют в Минфине.

Напомним, по словам народного депутата Даниила Гетманцева, в составе Евросоюза не захотят видеть страну, в которой действует схема уклонения от налогообложения.

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