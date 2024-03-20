Остановилась вся страна: протесты фермеров парализовали все дороги Польши (фото)

По данным СМИ, ожидается, что в более чем 500 официальных демонстраций примут участие свыше 70 тысяч польских фермеров. Блокада уже привела к серьезным перебоям в движении транспорта.

Польские фермеры продолжают протестовать по всей Польше — по состоянию на утро 20 марта они перекрыли все автодороги страны, которая остановилась в пробках. Об этом сообщает польское радио RMF24.

По информации медиа, ожидается, что в более чем 500 официальных демонстраций примут участие более 70 тысяч фермеров. В местах запланированных протестов сельскохозяйственная блокада уже привела к серьезным перебоям в движении транспорта.

Фото: RMF 24

Согласно данным RMF24, требований у аграриев несколько, в частности они касаются отношений с ЕС. В первую очередь речь идет о "зеленом курсе", который является частью общей политики Евросоюза по достижению "климатической нейтральности" к 2050 году. "Зеленый курс" требует повышения качества продуктов, а значит — уменьшения использования пестицидов, удобрений и антибиотиков в сельском хозяйстве. Польские протестующие призывают "спасти Польшу" и покончить с якобы "климатической ложью" и "экотерроризмом".

Фото: RMF 24 Фото: RMF 24

Кроме того, фермеры требуют расширить льготное кредитование и снять ограничения на использование азотных удобрений. Возмущение фермеров вызывает и требование ЕС сохранять ежегодно незасеянными не менее 4% пахотных земель, чтобы сохранить плодородие почвы и биоразнообразие.

Также аграрии выступают против импорта агропродовольственной продукции из Украины и ограничения разведения животных в Польше.

Фото: RMF 24

Ранее мы писали, что протестующие фермеры заблокировали два важных пути из Польши в Германию.

Напомним, что польские фермеры 15 марта заблокировали границу со Словакией. Они утверждали о желании не допустить "неконтролируемый поток зерна из Украины в ЕС".

Напомним, в СМИ передавали, что Франция присоединилась к усилиям Польши по ограничению импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Сообщается, что изменения, которых добиваются страны, обошлись бы Киеву в 1,2 миллиарда евро недополученных доходов.

В Financial Times со ссылкой на источники проинформировали, что ЕС готовится к введению пошлины на импорт зерна из РФ и Беларуси. Цель европейских чиновников — "успокоить фермеров".