Мощный завод в Индии отказался принимать российскую нефть, — Reuters

По данным журналистов, у российских нефтяных компаний могут возникнуть трудности с поиском судов для экспорта излишков нефти после недавних атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы.

Индия является одним из ключевых союзников России на энергетическом рынке. Это связано с тем, что индийские компании активно приобретают нефть у России. Тем не менее, наблюдается изменение ситуации. Об этом сообщает издание Reuters.

США продолжают наращивать давление санкциями на Россию, что влечет за собой возникновение все больших проблем у российского государства-агрессора с экспортом нефти. В то же время Индия, стратегический партнер Вашингтона, продолжает оказывать существенную поддержку Кремлю через закупки нефти.

Одним из эффектов санкционной политики США стало решение компании Reliance Industries в Индии отказаться от закупок российской нефти, доставляемой с использованием танкеров "Совкомфлота".

После недавних атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, российские нефтяные компании могут столкнуться с трудностями в поиске судов для экспорта своих излишков нефти.

Кроме того, российские компании уже сталкиваются с трудностями в сборе платежей за продажу нефти, в основном из-за банковских ограничений. Например, в начале февраля банки в Гонконге отказались проводить российские платежи. Это усиление ограничений в банковском секторе происходит на фоне возрастающего санкционного давления.

Ранее СМИ сообщали, что терминал в Турции отказался принимать нефть из РФ. По данным журналистов, угрозы от США наложить санкции на финансовые компании, ведущие бизнес с РФ, привели к охлаждению турецко-российской торговли.

Также 13 февраля стало известно, что РФ заблокировали часть флота для перевозки нефти. Беспомощность Кремля разрешить ситуацию спровоцировала резкий рост стоимости фрахта, в то время как российская нефть начала дешеветь.