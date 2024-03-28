"100% довольным не будет никто": Туск рассказал, как решится вопрос украинского зерна

По словам польского премьера, принятые решения будут способствовать защите как польских фермеров и производителей, так и украинских.

Украине и Польше удалось приблизиться к решению для решения зернового вопроса, однако оно не способно устроить всех. Об этом после завершения переговоров с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем заявил глава польского правительства Дональд Туск.

По его словам, ни Шмыгаль, ни сам он не будут полностью удовлетворены результатами встречи. Однако в этом и заключается суть современной политики. Поэтому основная задача состоит в том, чтобы найти такие решения, которые, вероятно, не смогут всех полностью удовлетворить, но станут инструментом защиты основных интересов польских фермеров и производителей, а с другой стороны — украинских.

Также Туск добавил, что Варшава и Киев "прямом пути" к тому, чтобы конкуренция со стороны украинских перевозчиков не стала болезненной для польских водителей. Польский премьер подчеркнул, что рассчитывает на понимание всех заинтересованных сторон, фермеров и водителей, чтобы дать общую оценку усилиям Польши в этом вопросе.

"Нужно понимать, что наше будущее в общих интересах Польши и Украины. Чтобы никто теми или иными методами не помогал России или другим врагам разделить нас, и в Украине, и в Польше", — отметил он.

В то же время Денис Шмыгаль добавил, что украинская и польская стороны достигли прогресса в разблокировании границы, поэтому важно сохранить положительную динамику.

"У нас точно есть прогресс по снятию блокады, но главное по решению всех критических вопросов, которые приводят ко всем блокадам", — подчеркнул глава правительства. Отдельно Шмыгаль добавил, что план Украины и Польши для разблокирования границы выполняется, однако "не так быстро, как хотелось бы".

Напомним, 1 марта Дональд Туск на встрече с Денисом Шмыгалем в Киеве заявил, что Польша введет эмбарго на российскую и белорусскую аграрную продукцию.

В то же время 7 марта глава польского правительства назвал неприемлемыми требования фермеров о полной блокаде с Украиной.