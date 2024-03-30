Предприятия Ferrexpo сталкиваются с проблемами из-за блокировки счетов и ареста вагонов — эксперт

Полтавский ГОК страдает от давления правоохранителей.

Предприятию дважды арестовали счета по представлению БЭБ и ГБР, а также запретили к использованию значительную часть вагонного парка — речь идет о тысячах вагонов. Об этом пишет Борис Кушнирук в своей статье на сайте "Цензор.нет".

Следствием такого ареста, утверждает эксперт, может быть усложнение логистики для экспорта продукции, что негативно влияет на поступление валюты в страну.

Также Кушнирук приводит еще один пример возможной попытки захвата предприятия. По его словам, на компанию "вешают" долг в размере 4,7 млрд гривен, который компания уже оплатила.

Это дело существует еще с 2015 года. В материале отмечается, что тогда на счетах предприятий Ferrexpo в ликвидированном банке "Финансы и Кредит" находилось $177 млн. Ferrexpo требовала признать кредиторские требования на эти средства, но ликвидатор удовлетворил требование только $19 млн.

Это же решение подтвердил суд, будто из-за того, что Полтавский ГОК выступил поручителем по кредитам третьих компаний с которыми сотрудничал банк, а следовательно списание средств со счетов предприятия в августе 2015 года признал правомерным.

"Но это часть абсурда. В 2023 году на сцене заявляется "Макси капитал групп" и заявляет, что выкупила у банка эти кредиты и право требования по договорам, которые обеспечивают их выполнение, — отмечает Борис Кушнирук, — Соответственно, эта компания хочет получить от Группы Ferrexpo денежные средства в счет погашения "задолженности" по якобы кредитам третьих лиц, которые Полтавский ГОК уже погасил в августе 2015 года и этот факт установлен судебными решениями!"

Таким образом, резюмирует эксперт, Ferrexpo рискует потерять средства дважды — в 2015 и в 2024. Как считают в Полтавском ГОКе, такая ситуация — результат махинаций с судебными системами автоматического распределения дел. Там обращают внимание, что новосформированная коллегия судей Восточного апелляционного хозяйственного суда (город Харьков) рассмотрела 24 тома дела с тысячами страниц всего за полтора часа и после этого вынесла решение в пользу неизвестной компании.