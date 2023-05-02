Салат из брокколи с беконом: лучшее, что есть к шашлыкам и грилю

Есть мнение, по крайней мере в США, что именно этот салат является лучшим дополнением к мясу приготовленному на огне.

Казалось бы, что может быть прощу? Бекон, брокколи, сыр, красный лук и заправка. Но именно это сочетание лучше всего подходит к мясным блюдам.

Брокколи богата витаминами, минералами и антиоксидантами. Она помогает укреплять иммунитет, улучшать пищеварение и предотвращать воспаления. Салат из брокколи можно есть не только с мясом, но и просто так. Он хорошо подходит для летнего стола, так как он свежий и легкий. Фокус уверяет, что в этом салате просто волшебно сочетаются хрустящая брокколи, немного изюма, сытные семечки подсолнечника и аппетитный сыр.

Салат из брокколи с беконом

Ингредиенты:

750 г соцветия брокколи;

Около 100 г изюма;

Около 100 г очищенных семечек подсолнуха;

150 г нарезанного бекона;

40 г красного лука;

240 мл майонеза;

3 столовые ложки уксуса;

30 г сахара.

Для начала в большой миске смешайте брокколи, изюм, семечки, бекон и лук. В отдельной миске или большой чашке взбейте майонез, уксус и сахар. Добавьте соус к салату и хорошо перемешайте. Поставьте салат в холодильник на несколько часов или на ночь.

Ваш салат из брокколи готов! Можете смело брать его с собой на пикник. И не забудьте вдобавок приготовить свиные отбивные в специальном итальянском соусе, чтобы порадовать себя на природе.