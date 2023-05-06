Цитрусовый салат из авокадо: взрыв вкуса и бодрости

Нет ничего лучше после тяжелого дня или с утра, чем этот цитрусовый салат, который моментально добавит вам заряд бодрости.

Салат из авокадо и цитрусовых, рецепт которого предлагает вам Фокус, можно приготовить за 15 минут. Он состоит из сочных апельсинов, грейпфрутов и авокадо, заправленных медово-горчичным соусом. Этот салат отлично подходит для легкого обеда или ужина, а также для детокса после праздников. Он богат витаминами, антиоксидантами и здоровыми жирами.

Цитрусовый салат из авокадо

Ингредиенты:

Для салата:

4 апельсина;

2 грейпфрута;

2 авокадо;

30 г миндаля.

Для соуса:

60 мл оливкового масла;

2 столовые ложки меда;

2 столовые ложки горчицы;

Соль и перец по вкусу.

Для приготовления соуса в небольшой миске смешайте оливковое масло, мед и горчицу. Приправьте солью и перцем по вкусу и хорошо перемешайте. Поставьте в холодильник до подачи.

Для приготовления салата очистите апельсины и грейпфруты от кожуры и белой пленки. Нарежьте их на тонкие дольки, удаляя все косточки. Очистите авокадо от кожуры и косточки и нарежьте его на кусочки. Положите все фрукты в большую салатницу или на большое блюдо.

Посыпьте салат миндалем и полейте соусом перед подачей. Наслаждайтесь! А еще вы можете приготовить прекрасные шоколадные конфеты "Бригадейро".